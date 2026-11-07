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綠委集體未投票 陳以信點名6人：為何不敢投贊成票？

行政院質疑修法違憲 陳以信反嗆：不能把法律見解當憲法判決

質疑卓榮泰再度不副署 陳以信：欠全國農民一個交代

立法院昨（6）日三讀通過《老年農民福利津貼暫行條例》修正案，將老農津貼提高至每月1萬5000元，民進黨立委卻全數未參與投票，行政院隨後質疑修法違憲、增加財政負擔。對此，國民黨文傳會主委陳以信今（7）日痛批，民進黨立委領人民納稅錢，面對攸關53萬老農權益的法案卻集體不投票，「不是薪水小偷，就是對不起農民！」更點名6名參選農業縣市首長的民進黨立委，要求公開表態是否支持老農津貼提高至1萬5000元。陳以信指出，行政院僅願將老農津貼提高至1萬元，就連民進黨立委也曾提案提高至1萬2000元，顯示行政院版本誠意不足。如今國民黨推動調高至1萬5000元，民進黨立委卻連贊成票都不願投下。陳以信特別點名參選嘉義縣長的蔡易餘、雲林縣長的劉建國、彰化縣長的陳素月、台東縣長的陳瑩，以及參選嘉義市長的王美惠、台南市長的陳亭妃，要求6人立即公開表態，究竟支不支持老農津貼提高至每月1萬5000元？又為何不敢投下贊成票？針對行政院質疑修法增加財政負擔，陳以信反駁，行政院自己可以提出津貼加碼方案，國會修法提高金額卻遭批違憲，難道只有民進黨可以照顧農民，立法院連修法權都沒有？陳以信強調，行政院對於修法違憲的主張仍存在重大法律爭議，不能將行政機關自己的法律見解直接視為憲法判決，更批評行政院只會以財政負擔嚇唬農民。陳以信進一步批評，行政院長卓榮泰昨日才不副署長者健保補助相關修法，如今又以違憲為由質疑老農津貼加碼，質疑政府是否打算再次阻擋攸關民眾福利的法案。陳以信痛批，「難道老人不給補助，農民也不准加碼？」並質問卓榮泰究竟是行政院長，還是人民福利的阻擋者。他強調，民進黨選舉時向農民爭取支持，執政後卻反對老農津貼加碼，應向全國農民清楚交代。