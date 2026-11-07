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立冬不等於正式入冬 台灣通常冷的比較晚

▲在全球暖化、聖嬰現象的背景下，今年氣溫立冬過後，並沒有馬上出現明顯降溫的趨勢。（圖／賈新興提供）

首波冷氣團平均11/27報到 近年時間逐漸延後

▲下周一（11月9日）迎來今年入秋後最強一波冷空氣，北台灣氣溫明顯下滑，但還不到冷氣團等級。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

強聖嬰將迎暖冬 但不排除短時間劇烈降溫

今（7）日迎來24節氣中的「立冬」，不少民眾關心台灣何時才會真正進入冬天，首波大陸冷氣團又何時報到？氣象專家賈新興表示，受到全球暖化影響，近年冷氣團抵達台灣的時間有逐漸延後趨勢，考慮到今年又是「強聖嬰年」，真正有感的冷空氣可能要等到12月中下旬、聖誕節前後影響的機率比較高。賈新興指出，立冬主要是代表太陽直射位置持續往南移動，對於緯度較高的中高緯度地區而言，已經逐漸開始進入冬季，但台灣所處緯度較低，季節轉換的感受相對較晚，因此節氣只能作為天氣變化的參考，並不代表立冬一到，台灣就會立即進入冬天。至於首波大陸冷氣團何時南下？賈新興表示，歷年來入冬第一波大陸冷氣團報到的日期平均落在11月27日，首波冷氣團抵達台灣的時間，最早紀錄是1957年10月8日，最晚紀錄則是1995年1月4日。不過從近年氣候變化來看，2000年之後受到全球暖化影響，台灣暖季時間逐漸拉長，冷季相對縮短，真正有大陸冷氣團南下的時間也有延後趨勢，通常要到12月中下旬，也就是聖誕節前後，才比較有機會感受到明顯的冬季冷空氣。此外，今年氣候背景受到強聖嬰現象發展影響，賈新興認為，整體而言，今年冬季偏暖的趨勢會比較明顯，不過平均氣溫偏高，不代表整個冬天都不會有冷空氣，期間仍可能出現短暫且明顯的降溫，不能單純以暖冬趨勢，就認定今年不會有強烈冷空氣南下。中央氣象署預報中心主任黃椿喜也提到，以往聖嬰現象時，台灣東南方海域會出現「反氣旋環流」，並替台灣帶來「偏暖」的西南風，因此冬天比較容易出現「暖冬」，不過在2015年也是強聖嬰現象發展結束後，2016年卻出現「霸王級寒流」，這代表「聖嬰現象雖然會導致台灣冬天均溫偏暖，但也可能加劇冷空氣在短週期的震盪強度」。