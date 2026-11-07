單身也能成為免費出國的理由！芬蘭官方旅遊局「Visit Finland」，推出名為「Finnish Dinner Date」的國際活動，向全球招募16名單身人士，邀請入選者前往芬蘭，參加一場特別的晚餐約會之旅，不僅機票、住宿、餐飲及活動行程由主辦單位負擔，還有機會在異國美食與交流中，認識新朋友，甚至遇見另一半。
免費機票、住宿全包！全球只招募16名單身者
根據Visit Finland網站公布的資訊，這項活動預計2027年2月9日至19日舉行，地點分別在芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）以及坦佩雷（Tampere）。
主辦單位將從全球申請者中，挑選16名單身人士，分成2組、每組8人，前往芬蘭體驗當地飲食文化及社交活動，讓來自不同國家的單身人士，在輕鬆的氣氛中認識彼此。
想報名？拍段英文影片上傳到社群
想參加這場免費芬蘭之旅，申請方式也不算複雜。主辦單位要求申請者錄製一段英文影片，回答一個問題：「What would you serve on a dinner date, and why?」（如果是晚餐約會，你會準備什麼料理？為什麼？）
完成影片後，申請者須將影片上傳至Instagram、TikTok或YouTube，加入指定標籤「#FinnishDinnerDate」，並標註Visit Finland官方帳號，再透過活動網站提交申請。
官方也提醒，Instagram以及TikTok帳號必須設定為公開，YouTube則可以使用不公開列出的影片連結。
要注意的是，這項活動並不是保證幫參加者找到另一半的「相親服務」，它的主要目的其實是觀光行銷，希望透過美食、旅行及單身社交體驗，吸引海外旅客更多認識芬蘭。
每組8名國際參加者，也會有2名芬蘭當地單身人士加入晚餐，增加跨文化交流的機會，所以比較接近免費美食旅行＋團體盲約，不是一對一配對。
台灣人也能報名！11月10日截止
官方寫的是邀請全球國際單身旅客申請，並沒有把台灣列為排除地區，所以台灣民眾原則上也可以申請，但實際資格仍須依照官方申請表及活動條款為準。
報名截止時間為11月10日芬蘭時間上午11時59分，換算成台灣時間則是當天下午5時59分，預計12月1日公布入選名單。
對於想出國旅行、體驗異國文化，又不排斥認識新朋友的單身族群來說，這或許是一次相當特別的機會。至於能不能在芬蘭找到真愛，就得看緣分了！
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根據Visit Finland網站公布的資訊，這項活動預計2027年2月9日至19日舉行，地點分別在芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）以及坦佩雷（Tampere）。
主辦單位將從全球申請者中，挑選16名單身人士，分成2組、每組8人，前往芬蘭體驗當地飲食文化及社交活動，讓來自不同國家的單身人士，在輕鬆的氣氛中認識彼此。
想報名？拍段英文影片上傳到社群
想參加這場免費芬蘭之旅，申請方式也不算複雜。主辦單位要求申請者錄製一段英文影片，回答一個問題：「What would you serve on a dinner date, and why?」（如果是晚餐約會，你會準備什麼料理？為什麼？）
完成影片後，申請者須將影片上傳至Instagram、TikTok或YouTube，加入指定標籤「#FinnishDinnerDate」，並標註Visit Finland官方帳號，再透過活動網站提交申請。
官方也提醒，Instagram以及TikTok帳號必須設定為公開，YouTube則可以使用不公開列出的影片連結。
要注意的是，這項活動並不是保證幫參加者找到另一半的「相親服務」，它的主要目的其實是觀光行銷，希望透過美食、旅行及單身社交體驗，吸引海外旅客更多認識芬蘭。
每組8名國際參加者，也會有2名芬蘭當地單身人士加入晚餐，增加跨文化交流的機會，所以比較接近免費美食旅行＋團體盲約，不是一對一配對。
台灣人也能報名！11月10日截止
官方寫的是邀請全球國際單身旅客申請，並沒有把台灣列為排除地區，所以台灣民眾原則上也可以申請，但實際資格仍須依照官方申請表及活動條款為準。
報名截止時間為11月10日芬蘭時間上午11時59分，換算成台灣時間則是當天下午5時59分，預計12月1日公布入選名單。
對於想出國旅行、體驗異國文化，又不排斥認識新朋友的單身族群來說，這或許是一次相當特別的機會。至於能不能在芬蘭找到真愛，就得看緣分了！