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▲ 爲鼓勵高醫大學生將防詐技巧分享給身邊親友，凡全程參與並通過評核者，除可獲頒具代表性的志工時數證書。（圖／高市警少年隊提供）

爲深入了解處理少年事件的處理過程及保護運作流程，高雄醫學大學兼任教授陳永鎭(現任臺灣警察專科學校行政警察科教授兼主任)6日帶領近60名醫學社會學及社會工作系、心理系選修「犯罪學理論與實務」課程的學生，前往高市警局少年警察隊及少年輔導委員會參訪，體驗相關實務工作內容，並與少年隊隊長陳仁正直接對談。另外也由於青年族群高度使用網路社群平台，詐騙集團也會利用年輕人追求快速獲利、同儕信任及好奇心等心理設計話術。因此，少年隊希望透過宣導識詐的方式，讓學生實際參與辨識詐騙，建立「一聽、二看、三查證」的防詐知能。這次參訪行程，由少年隊隊長陳仁正進行說明，讓參訪學生了解少年隊執勤的軟硬體設施，且深入了解處理少年事件的處理過程及保護運作流程，並由少年輔導委員會指派資深社工師分享少年輔導的實務經驗，讓學生感受警察與社工師的專業性質，並能提早體驗日後的職場文化及挑戰。少年隊防詐宣導團隊也以學生熟悉的社群媒體、網路購物、求職打工、投資及交友情境為例，帶領高醫大學生破解詐騙話術，並透過互動問答及情境體驗，讓學生從「被動聽宣導」轉變為「主動找破綻」。其中，針對青年族群容易接觸的「高薪打工」、「網路交友」、「假冒親友」及「投資詐騙」等類型，警方特別提醒，詐騙集團已善用AI生成圖片、深偽技術以假亂真，更應停下腳步、多一分查證。少年警察隊犯罪預防宣導團隊，融合該隊首創「詐欺獵人」青年防詐志工培力營，召集充滿熱情且具有正義感的青年學子接受專業訓練，化身為防詐的核心種子，回到校園散播各項防詐知識。本次活動特別結合實務體驗與寓教於樂，讓未來的社工師與心理諮商師在互動中理解少年警察工作的獨特性，強化犯罪預防觀念與自我保護意識。這不僅能協助學子守護自身荷包、免於財產損失，更能在未來職場中將所學學以致用。活動更創新融入「學生教學生」的概念，鼓勵高醫大學生將防詐技巧分享給身邊親友，讓每一位參與者都成為防詐宣導的種子，進一步將校園防詐力量擴散至家庭與社群，攜手為社會盡一份心力。另外，全程參與並通過評核者，除可獲頒具代表性的志工時數證書外，還能獲得專屬客製化的「詐欺獵人一卡通」精美紀念品，歡迎青年學子踴躍投入。陳仁正呼籲，防詐沒有年齡限制，青年學生更應善用自身對網路及社群媒體的熟悉度，成為家人及朋友身邊的「防詐小老師」，高市少年隊也將持續結合校園及青年團體，以更多元、互動的方式推動防詐宣導，共同打造安全、安心的學習環境。