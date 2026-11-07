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NBA盃賽小組賽費城76人隊客場以95：119慘敗克里夫蘭騎士隊一役，兩大當家巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與恩比德（Joel Embiid）同場繳出生涯罕見的災難級數據。出戰老東家的詹姆斯全場僅進帳8分，連續396場在克里夫蘭出賽得分雙位數的神話破滅，更是他自2007年1月以來近19年時光中、生涯1630場例行賽裡僅僅第10次單場得分未能上雙；與此同時，中鋒恩比德全場9投0中一球未進，成為76人隊史本世紀以來第3位單場出手全數「打鐵」掛零的中鋒，兩人雙雙創下職業生涯極度尷尬的歷史紀錄。重返克里夫蘭主場的詹姆斯此役出戰32分鐘，全場12投僅3中、外線4投皆墨，靠著罰球2罰全中僅得8分、7籃板、3助攻與2抄截，卻伴隨著全場最多的6次失誤。在第四節剩下5分鐘球隊落後達21分時，詹姆斯被換下場提前退場休息。根據ESPN統計，這場比賽終結了詹姆斯在克里夫蘭主場所保持的連續396場例行賽得分上雙紀錄。回溯歷史，自2007年1月5日以來的近19年間，詹姆斯在漫長的例行賽征戰中得分未滿10分僅僅出現過2次（2025年12月4日對陣暴龍得8分，以及今晚得8分）；放眼其長達24個賽季、多達1630場的例行賽生涯中，這更僅僅是他第10次單場得分未能跨過雙位數門檻。費城隨隊記者瓊斯（Tony Jones）在社群上毫不留情地評論：「這大概是我這輩子見過勒布朗詹姆斯打得最差的比賽之一。」相較於高齡的詹姆斯體能上出現瓶頸，中鋒恩比德今晚沒來由的低迷表現更是讓人意外。恩比德出賽25分鐘，投籃9投0中、三分球2投0中，運動戰完全掛蛋，僅靠罰球6罰全中進帳6分、7籃板與2阻攻。據統計，恩比德成為自2000年本世紀以來，76人隊史第3位「單場至少出手9次且全數落空、一球未進」的中鋒球員。在76人隊史這項尷尬紀錄排行榜上，前四次紀錄中有兩次全由恩比德一人包辦：恩比德（2019年）：11投0中恩比德（2026年）：9投0中霍伊斯（Spencer Hawes，2013年）：9投0中奧卡佛（Jahlil Okafor，2016年）：9投0中目睹76人全場遭騎士無情痛宰24分，記者瓊斯感嘆表示，這場潰敗給自視甚高的76人全隊好好上了一課，在身為東區頂級強隊的情況下，各隊面對費城勢必都會傾盡全力猛擊，76人若無法在每一晚都拿出百分之百的專注度與對抗準備，雙巨頭同場創下歷史級尷尬數據的惡夢恐怕仍會重演。