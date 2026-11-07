我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安昨（6）日上午返回母校建國中學，出席「2026台北國際青年科學論壇（TIYSF）」，與諾貝爾獎得主、日本京都大學教授北川進同台，並以全英文發表3分多鐘演說。相關影片曝光後，支持者給予高度稱讚，不過，也有眼尖網友仔細檢視演講過程，發現蔣萬安短短3分鐘內竟低頭看稿多達11次，狠酸根本是「朗讀比賽」，讓他的英文實力再度成為網路討論焦點。這場論壇昨日上午在建中夢紅樓展演廳登場，吸引來自日本、捷克、新加坡、越南、泰國、馬來西亞及台灣各縣市共250多名師生參與。蔣萬安受邀返校致詞，全程以英文介紹台北市教育政策，提及市府已推出「教育政策白皮書2.0」及「AI教育政策白皮書」，致力打造以人為本、倫理優先的智慧教育環境。他也強調，科學發展的終極目標始終是為了人，期勉年輕學子在研究領域追求卓越，透過創新讓世界變得更加便利、美好。諾貝爾獎得主北川進也分享自身求學與研究歷程，透露自己18歲時原本夢想成為建築師，受到建築大師高第（Antoni Gaudí）啟發，後來才逐漸對化學產生興趣，進而投入分子結構與物質性質的研究。他勉勵學生保持好奇心、培養自主學習能力，並引用「機會總是留給有準備的頭腦」（Chance favors the prepared mind），鼓勵大家勇於探索未知，在看似空白的領域尋找創新可能。蔣萬安以全英文形式公開致詞，原本獲得不少支持者大讚「太帥了吧」、「連英文實力都這麼頂」、「突襲全英文致詞這就是市長風範」；不過，卻也有人在Threads上逐一檢視影片，指出整段演講前後約3分鐘，蔣萬安過程中低頭看稿累計達11次，質疑這樣的表現是否足以稱為全英文演講，甚至嘲諷根本只是「朗讀比賽」。其實，蔣萬安的英文能力先前就曾引發爭議，2024年9月他前往哈佛大學甘迺迪學院演講，過程中不僅出現英文卡詞，就連「政黨傾向」的英文也一度說不出口，當外國學生詢問兩岸關係，他同樣選擇以中文回答，引發外界質疑，身為曾在美國留學、擔任律師的政治人物，英文能力是否如外界預期。對於當時的演說狀況，蔣萬安事後曾解釋只是短暫卡詞。