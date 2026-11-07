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▲林右昌將返台回歸輔選行列。（圖／林右昌臉書）

▲林右昌明將童子瑋、「神秘嘉賓」一同參觀「基隆 400 特展：潮起、潮湧、潮未來」展覽。（圖／童子瑋辦公室提供）

選戰進入倒數階段，前基隆市長林右昌宣告結束美國華府訪學行程，「準備加入台灣這艘大船，和大家一起當船員」。據了解，林右昌返台輔選邀約滿檔，但首場公開行程毫無懸念獻給基隆，儘管因班機延誤改於明（8）日清晨抵台，他明上午仍直奔基隆，與民進黨基隆市長候選人童子瑋合體，攜手暢談基隆未來願景；林右昌在關鍵時刻「回防」基隆，讓地方人士大為振奮，期盼「右昌效應」能成為翻轉基隆選情的關鍵力量。隨著台北市長候選人沈伯洋「洋流」外溢效應持續發酵，綠營對整體選情趨於樂觀，基隆市更從過去一度落後的態勢，逐步拉鋸成「麻花捲」膠著戰，被黨內列為有望「藍天變綠地」的一級戰區。基隆輔選人士指出，童子瑋近幾個月的選戰布局，主打年輕專業形象，透過社群經營、在地政策提出，加上中央大咖陸續站台，已逐步堆疊選戰聲量，近期更透過與沈伯洋合作，帶動青年返鄉投票及雙北共同生活圈議題；而坊間多份民調顯示，基隆選情已呈現膠著狀態，在「一定會去投票」族群中，童也領先對手謝國樑，如何進一步號召中間選民、將聲量化為實質選票，將成勝選關鍵之一。隨著選戰將近，加上美國期中選舉結果大致底定，林右昌日前宣告，在華府智庫擔任訪問學人的半年計畫即將告一段落，接下來將全力投入地方選舉輔選工作。據了解，林右昌返台輔選邀約不斷，預計奔赴新北、台中、竹北、桃園、雲林等地站台，但首場公開活動依舊獻給基隆，儘管因班機延誤改於明日清晨抵台，他仍趕赴基隆與童子瑋合體，偕同「神秘嘉賓」參觀「基隆 400 特展：潮起、潮湧、潮未來」展覽，共同暢談基隆未來願景。據悉，林右昌在美國期間，始終心繫故鄉，頻頻與童子瑋「熱線你和我」、掌握基隆選情，8月短暫回台時，亦深入交換選情意見，此時回歸，被視為童子瑋選戰布局的重要助力。輔選人士分析，林右昌過去的支持者並不完全侷限於民進黨基本盤，其累積的施政滿意度與跨黨派支持，能否重新凝聚，將是影響選情的重要觀察指標，隨著林右昌重新投入基隆選戰，這場選舉可能從原本的候選人形象與政黨對決，進一步轉向市政表現的比較，對童子瑋而言，林右昌的加入，除了強化地方組織動員，更可能讓選民重新檢視基隆過去8年與現階段的城市發展方向。輔選人士認為，選戰進入最後衝刺，童子瑋的年輕形象、沈伯洋帶動的「洋流」，加上林右昌8年市政經驗，三股力量能否形成加乘效果，將是接下來值得觀察的焦點，尤其林右昌能否將過去累積的政治信用與跨黨派支持，轉化為童子瑋的實際選票，甚至讓選戰重新回到市政治理的比較，恐是謝國樑陣營接下來必須面對的挑戰。對於林右昌將返台輔選一事，童子瑋今上午受訪時表示，林右昌過去參選時代時是「我愛基隆」，讓基隆有很大幅度改變，與現在執政落差大，包含基隆港再生計畫、古蹟大歷史場景、正濱漁港彩色屋，以及把本來髒髒臭臭的東岸停車場，變成一個商場。童子瑋提到，林執政時有非常多的建設，讓大家看到基隆的希望跟改變，那時的基隆有非常多的年輕人返鄉投入創業、地方創生計畫，讓基隆生機蓬勃，而這幾年經濟上相對蕭條，市民的光榮感都不見了。童子瑋說，將與林右昌交流、請益，希望從文化治理的角度，讓基隆的特色、歷史、文化展現出來，「我想他是一個很好的師傅跟前輩」。