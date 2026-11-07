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第四季受惠滑雪、賞楓 雄獅預期訂單動能顯著

雄獅旅行社（2731）6日公告今年第三季財務報告，第三季合併營收81.99億元，年增10.68%，季減1.59%，單季稅後歸屬於母公司業主淨利2.86億元，第三季單季每股純益3.06元。累計前三季營收246.6億元，年增10.08%，稅後歸屬於母公司業主淨利9.64億元，每股純益10.34元。10月營收淨額達29.89億元，較去年同期成長2.73%；今年累計前10月營收276.49億元，年增9.24%，創歷年10月單月新高。雄獅旅行社指出，今年1月至9月國人出境累計約達1625萬人次，較去年同期成長15.2%，第三季適逢暑假旅遊旺季，國人出境需求維持高檔帶動第三季營運，「短線」方面受惠於產品優化與市場提前布局、「夏日旅遊提案」行銷活動奏效、中南部航班增加擴大東北亞、東南亞短線旅遊市場，三大因素進一步推升短線旅遊買氣。「長線」市場則憑藉多元主題行程與元件採購優勢維持競爭力。但雄獅也提到，第三季受國際油價高檔震盪致使航空與運輸成本墊高，疊加匯率波動，對本季整體獲利表現帶來短期的影響。展望第四季，雄獅認為，短線旅遊受惠秋季賞楓、冬季滑雪與賞極光需求強勁，加上線上、線下旅展促銷加持，訂單動能顯著，可望再創高峰；2027年則因7天春節效應，短線買氣已較去年同期成長3至4成。對於維持長期營運韌性，雄獅表示，將持續以靈活定價與高附加價值產品組合優化成本結構。同時深耕CRM會員經營，會員貢獻金額較去年成長2倍，高端會員人數更成長3.5倍。雄獅提到，透過數據標籤進行分眾經營，並積極吸引年輕族群，依會員的旅遊偏好與所處階段，提供合適的行程推薦與優惠，再搭配雄獅幣與分級權益帶動回購。另外，7月上線的「AI 國旅智能報價系統」透過AI自動化需求分析、行程生成與成本核算，提升報價效率與擴大接單量能；第四季推出的「AI旅程助理」則以中、英、日、韓多語語音導覽與即時行程通知，減少導遊重複性作業、提升服務效率與旅客體驗，並強化多語服務能力，為海外客源拓展奠定基礎。