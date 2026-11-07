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李四川批蘇巧慧「一直在閃」：想當市長就要誠實面對

黃國昌嗆「內行人別說外行話」：董事就是公司負責人

緊咬0.5元與13元價差 黃國昌質問：為何納稅人買得更貴？

民進黨新北市長候選人蘇巧慧的妹妹蘇巧純，曾任曠世智能董事兼營運長，該公司獲國發基金及台企銀合計約4500萬元投資，引發利益迴避爭議。蘇巧慧昨（6）日再度強調，妹妹並非公司負責人或老闆。對此，國民黨新北市長候選人李四川批評，蘇巧慧面對爭議「從頭到尾都在閃」，應誠實向市民說明；民眾黨主席黃國昌則反嗆「內行人不要說外行話」，強調依《公司法》規定，董事本來就是公司負責人，更質疑為何蘇巧純每股以0.5元認購，公股資金卻以每股13元投資，要求相關單位交代。針對曠世智能爭議，李四川表示，蘇巧慧本身具有法律背景，而她的妹妹是公司第二大股東，質疑蘇巧慧至今仍未正面回應外界疑問。李四川指出，「蘇巧慧從頭到尾到現在都在閃」，但一個想要擔任新北市長的人，遇到問題不能只靠閃躲解決。蘇巧慧應坦白告訴新北市民，妹妹在申請相關投資或補助時，究竟有沒有依照規定說明家庭背景，包括父親曾擔任行政院長、姊姊是立法委員等身分關係。李四川表示，如果確實有做錯的地方，就應該坦白向新北市民說明，「想要當新北市的市長的人，應該要有這樣的魄力」，而不是持續迴避問題。黃國昌則直接反駁蘇巧慧的說法，表示「我想請蘇巧慧委員，內行人不要說外行話」，強調蘇巧慧具有法律背景，應清楚了解《公司法》對公司負責人的定義。黃國昌指出，依照《公司法》規定，董事本來就是公司的負責人，而依《公職人員利益衝突迴避法》規定，相關身分依法應予揭露。他指控曠世智能涉及未依法揭露的情形，要求蘇巧慧不要再以說法迴避爭議。黃國昌進一步指出，除了利益迴避爭議，至今仍有一項關鍵問題，無論蘇巧慧、國發會或台企銀，都尚未給出清楚答案。黃國昌質疑，「為什麼曠世智能在增資的時候，蘇巧慧的妹妹一股是用0.5元買，納稅人一股是用13塊買？」他強調，「我再說一次最關鍵的問題，曠世智能在增資的時候，為什麼蘇巧慧他們家一股用0.5元買，納稅人一股用13塊買？」黃國昌痛批，「虧都虧國庫，賺都賺他們家」，並質疑相關交易是否涉及圖利或背信，要求民進黨政府、國發會、台企銀及蘇巧慧本人，針對投資價格差異及相關決策過程，向社會提出完整說明。