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蔣柯遲未同台傳有心結 黃國昌：不會揣測柯文哲心意

黃國昌稱藍白合作漸入佳境 11月21日將邀蔣萬安同台

李四川承諾與白營議員候選人同台 陳世軒曝私下LINE熱線

台北市長蔣萬安近期頻繁向白營釋出善意，卻遲遲未與民眾黨前主席柯文哲同台，傳出雙方因北士科、京華城案存在心結，影響藍白合作。對此，民眾黨主席黃國昌今（7）日受訪時表示，不清楚是誰在背後放話，也不會擅自揣測柯文哲的心意，但強調民眾黨與蔣萬安的合作已「倒吃甘蔗、漸入佳境」，並透露白營議員將參加14日「安心大遊行」，21日民眾黨造勢活動也將正式邀請蔣萬安出席。民眾黨新北市議員陳世軒今（7）日舉行競選總部成立大會，國民黨新北市長候選人李四川、新北市長侯友宜及民眾黨主席黃國昌均到場力挺。黃國昌被問及蔣萬安與柯文哲遲未同台，是否與北士科案存在心結有關。黃國昌表示，「那篇報導我今天早上有看到，我不太確定是誰在背後放話。」他強調，自己從來不會揣測柯文哲的心意，「沒有得到授權，我也不會幫老大發言」。不過，黃國昌指出，無論北士科或京華城，都是柯文哲擔任台北市長期間的重要建設，「沒有當初柯文哲做好北士科，何來李四川迎來輝達？這個就是市政一棒接一棒。」至於京華城案，黃國昌則批評，原本希望透過都市更新活化當地經濟，卻遭民進黨指為弊案。他更指控民進黨對柯文哲進行司法政治追殺，導致當地發展受到影響，認為最後受害的是台北市民。談及台北市藍白合作現況，黃國昌強調，「台灣民眾黨在台北市跟蔣萬安市長的合作，可以說是倒吃甘蔗、漸入佳境」，雙方互動非常自然，也非常融洽。黃國昌也透露，民眾黨籍議員將參加11月14日由蔣萬安陣營舉辦的「安心大遊行」，共同向台北市民傳達不需要恐懼、需要安心的訴求。此外，民眾黨預計11月21日在台北市政府廣場前舉辦大型造勢活動，黃國昌表示，屆時也將正式邀請蔣萬安出席，一起為民眾黨議員候選人爭取支持，呼籲市民11月28日踴躍投票。至於新北市藍白合作，李四川表示，感謝黃國昌到場相挺，也協助陳世軒爭取支持。他強調，自己對藍白合作的態度不會因選前、選後而改變，因為雙方有共同目標與政見，未來都會努力實現。李四川也承諾，接下來將與新北市所有民眾黨議員候選人同台，未來不論人才來自哪個政黨，只要有能力，都會好好運用。陳世軒則透露，自己與李四川除了公開場合互動，私下也會透過LINE保持聯繫，向李四川反映新北年輕人及中間選民的想法。他表示，李四川提出興建兒童樂園等政策，符合自己對市長的期待，但未來若順利進入議會，仍會持續監督李四川落實選前承諾。黃國昌也肯定陳世軒過去在議會監督侯友宜市府的表現，並以大漢橋機車分隔島拆除為例，認為不同政黨的政治人物可以透過監督與溝通推動市政。他期待陳世軒未來持續在議會監督李四川，讓市府落實對市民的承諾。