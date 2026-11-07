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▲《再婚皇后》中皇帝出軌還要與皇后簽署情婦契約，小三才能正式住在宮裡。（圖／翻攝自Disney+）

韓國首部西式宮廷劇《再婚皇后》，因超狗血的四角戀引發高度討論，劇中竟不只出軌，皇宮還有「情婦契約」，皇帝「索本修」（朱智勛 飾）在納入小三「菈絲塔」（李世榮 飾）前，還需要與皇后「娜菲爾」（申敏兒 飾）簽署一份情婦契約，小三才能正式住在宮內。契約內容也隨之曝光，若過了2年未能續約，就要被趕出宮，超毀三觀的內容讓大家都看傻眼。在第3集中，皇帝朱智勛為讓李世榮成為情婦，不惜拉攏昔日敵人晏伯溟家族收養她為養女，洗脫逃亡奴隸的身分，取得成為情婦的資格。而皇室也正式給她情婦契約讓她簽署，皇帝的秘書為她講解內容，情婦與所生子女不得取得皇族權限、契約存續期間可領身分津貼，「但若契約期滿後未能續約，便不得再留在皇宮。」而契約通常以2年為單位，等於是若2年後讓皇帝膩了，就必須被趕出宮。情婦契約的超扯制度、與毀三觀的內容，也讓劇迷們都看傻眼，「在皇宮內連出軌都這麼正式嗎？還要簽署契約」、「納小三要給正宮簽名？真的是很光明正大欸」、「2年續約一次，是手機合約嗎？」、「就等於是皇帝膩了，隨時就要走人。」《再婚皇后》內容講述皇帝索本修原本與皇后娜菲爾是青梅竹馬，但他在遇到逃亡奴隸菈絲塔後便愛上對方，還為了小三數度侮辱皇后，甚至提出離婚。皇后不但沒有死纏爛打，還提出要跟海因里王子（李鍾碩 飾）再婚的要求，開啟一段狗血四角戀。