2026年立冬今（7）日登場，許多人晚上都要去進補、滋養身體，然而其實今天也非常適合開運，各大命理專家也有分享眾多開運法，像是下午5點接財水、擺放植栽事業翻身等，《NOWNEWS》本文特別整理立冬各式各樣的開運法，讓民眾可以尋求最適合自己能力範圍做到的學習，好運上身一路旺到今年底啦！
立冬開運法一：接財水下午五點不要錯過！「原神宮」居家轉運法
塔羅牌專家小孟老師教學立冬這天接財水的步驟，透露這是簡易「原神宮」居家轉運法，民眾如果要接財水開運，必須要在立冬交節氣當天（下午5點起）開始跟著步驟做。
首先要準備「兩個透明玻璃杯、裝陰陽水（熱水加冷水）、裝白米」；接著杯子一裝入陰陽水並放入8枚硬幣（要金銀色互相搭配），這代表的是財；另一個杯子裝入白米，並放入9枚硬幣藏在米底蓋著，這代表的是福氣跟貴人；接著放在客廳靜置三天，三天後將硬幣取出放在紅包袋，放在保險箱或者存摺抽屜旁就完成囉！
立冬開運法二：事業翻身擺綠色植栽！工作不順放水晶
命理師柯集太整理古人迎冬習俗與開運方式，丙午年天干地支皆屬火，火勢旺盛，今年事業順遂、機會不斷；但對另外一些人而言，可能是壓力大、情緒躁動，甚至人際衝突特別多的一年。
柯集太提到，今年過得順遂、事業發展良好的人，可以在家中或辦公場所的東方擺放綠色植栽。若今年特別躁動、工作壓力大、環境不順，則建議在北方擺放水晶、水生植物、水族箱、水轉龍珠等擺設。
立冬開運法三：吃橘子取吉諧音！橘皮分9片擺放討吉利
命理師柯柏成建議，立冬當天可以在客廳擺放一盤新鮮橘子，因為「橘」與「吉」諧音，象徵討個好彩頭，有人會將橘皮分成九片，取「九」象徵長久的吉祥寓意。
立冬開運法四：不穿黑色暗色系衣服！整理儀容帶來好運和旺氣
民俗專家廖大乙表示，立冬當天的穿著也是開運關鍵。由於冬季在五行中屬水，立冬當天千萬不要穿著黑色、暗色系衣物，以免水氣過重產生相剋，建議當天衣服首選白色、卡其色、黃色或藍色，明亮色系最能為您帶來好運與旺氣，整理好儀容如修剪頭髮，以煥然一新的面貌迎接新氣象。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
塔羅牌專家小孟老師教學立冬這天接財水的步驟，透露這是簡易「原神宮」居家轉運法，民眾如果要接財水開運，必須要在立冬交節氣當天（下午5點起）開始跟著步驟做。
首先要準備「兩個透明玻璃杯、裝陰陽水（熱水加冷水）、裝白米」；接著杯子一裝入陰陽水並放入8枚硬幣（要金銀色互相搭配），這代表的是財；另一個杯子裝入白米，並放入9枚硬幣藏在米底蓋著，這代表的是福氣跟貴人；接著放在客廳靜置三天，三天後將硬幣取出放在紅包袋，放在保險箱或者存摺抽屜旁就完成囉！
立冬開運法二：事業翻身擺綠色植栽！工作不順放水晶
命理師柯集太整理古人迎冬習俗與開運方式，丙午年天干地支皆屬火，火勢旺盛，今年事業順遂、機會不斷；但對另外一些人而言，可能是壓力大、情緒躁動，甚至人際衝突特別多的一年。
柯集太提到，今年過得順遂、事業發展良好的人，可以在家中或辦公場所的東方擺放綠色植栽。若今年特別躁動、工作壓力大、環境不順，則建議在北方擺放水晶、水生植物、水族箱、水轉龍珠等擺設。
命理師柯柏成建議，立冬當天可以在客廳擺放一盤新鮮橘子，因為「橘」與「吉」諧音，象徵討個好彩頭，有人會將橘皮分成九片，取「九」象徵長久的吉祥寓意。
立冬開運法四：不穿黑色暗色系衣服！整理儀容帶來好運和旺氣
民俗專家廖大乙表示，立冬當天的穿著也是開運關鍵。由於冬季在五行中屬水，立冬當天千萬不要穿著黑色、暗色系衣物，以免水氣過重產生相剋，建議當天衣服首選白色、卡其色、黃色或藍色，明亮色系最能為您帶來好運與旺氣，整理好儀容如修剪頭髮，以煥然一新的面貌迎接新氣象。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。