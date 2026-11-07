我是廣告 請繼續往下閱讀

李四川喊話蘇巧慧：見到卓榮泰就問為何拒絕照顧長輩

黃國昌批中央雙標：綠營參選人能提政見、國會通過卻不給

綠營辦「戒慎恐懼之夜」 李四川反酸：應用在照顧長輩

立法院三讀通過《老人福利法》第22條修正案，行政院長卓榮泰卻決定不予副署，引發在野陣營反彈。對此，國民黨新北市長候選人李四川今（7）日表示，長者健保費補助攸關新北市80多萬名長輩權益，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今日將與卓榮泰同台，希望她能當面詢問卓榮泰，為何拒絕照顧長輩，給新北市長者一個交代。民眾黨主席黃國昌則痛批，民進黨縣市長參選人可以將健保費補助列為政見，中央政府卻拒絕國會通過的修法，根本是「雙標以及權力的傲慢」。行政院發言人李慧芝6日表示，《老人福利法》第22條修法涉及刪除部分醫療補助法源等問題，恐使經濟弱勢長者的醫療保障出現缺口，因此卓榮泰決定依憲法賦予的副署權，不予副署。對此，李四川表示，長者健保費補助涉及新北市80多萬名長輩，「那今天我的對手蘇巧慧委員要跟卓院長見面，我也希望她是不是能夠告訴卓院長，對於我們長輩的照顧，為什麼他拒絕？」希望蘇巧慧能好好向卓榮泰詢問，並請行政院長向新北市80多萬名長輩清楚交代。黃國昌指出，由政府協助長者繳納健保費的政策，早在30年前陳水扁擔任台北市長時便已推動，除了照顧長者，也能減輕上有老、下有小的「三明治家族」經濟負擔。黃國昌表示，過去30年來，各縣市因財政條件不同，能提供的補助也有所差異，因此柯文哲在2024年參選總統時，便提出相關政策，希望落實長者醫療平權。黃國昌指出，修法在立法院三讀通過後，包括嘉義縣、台南市等民進黨執政縣市都曾表達歡迎，也有民進黨縣市長參選人提出類似政見，沒想到卓榮泰卻決定不副署。黃國昌痛批，「補助長者健保費這件事情，民進黨要參選縣市長的可以拿來當政見，但是國會三讀通過，要提供我們全國的長者、全國的三明治家族這樣子的協助，賴清德跟卓榮泰他們說不，就是不給。」中央政府的決定展現「雙標以及權力的傲慢」，並呼籲選民在11月28日透過選票表達立場。另，民進黨舉辦「戒慎恐懼之夜」，集結台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧等人，提醒支持者不可對選情過度樂觀。媒體也詢問李四川，未來是否規劃基北北桃聯合造勢活動。李四川表示，基北北桃不論是基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安或桃園市長張善政，都是「做事的連線」，與蘇巧慧、沈伯洋的選戰訴求不同。李四川認為，真正需要「戒慎恐懼」的應該是長者照顧，以及毒駕加重刑罰等民生與治安議題。他強調，政治應以人民的心聲為優先，「戒慎恐懼應該要戒慎恐懼在這裡，不是戒慎在選前。」