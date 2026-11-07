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前克里夫蘭守護者隊明星救援投手克拉斯（Emmanuel Clase）與先發右投歐提茲（Luis Ortiz）涉嫌操縱球路進行非法簽賭一案，根據美媒《ESPN》報導，一名檢方關鍵證人出庭作證，不僅詳細公開了當時接收內線消息與暗號的過程，更透露2024年因為大谷翔平前翻譯水原一平的非法涉賭醜聞爆發後，讓他們一度不敢繼續進行違法操作。出庭作證的證人是一名兼職Uber司機巴埃斯（Luis De Aza Baez）。巴埃斯在法庭上坦承，自己在2023年球季期間掌握了克拉斯投球球速的「內部消息」，並藉此下注數10次、非法獲利數千美元。巴埃斯透露，這些內線消息來自克拉斯的密友佩納（Enoc Pena），並透過通訊軟體中一個名為「Uber Inc.」的群組進行資訊共享。法庭現場更公開了克拉斯傳給佩納的訊息截圖，其中包含「會搞定前兩隻雞」等字眼。檢方對此解釋，這正是代表「解決前兩名打者後，請針對第三名打者的投球結果進行下注」的加密暗號。根據司法交易協議，巴埃斯已同意繳回靠下注克拉斯所得的6萬9000美元（約新台幣226萬元）非法所得，以換取免訴並出庭吐實。當檢方問及2024年球季是否繼續利用內線消息下注時，巴埃斯則直言：「因為大谷翔平事件爆發，我們就再也無法取得這類消息了。」大谷翔平前翻譯水原一平於2024年3月被揭發為了償還非法賭債，擅自從大谷的銀行帳戶竊取高達1700萬美元進行轉帳，隨後遭判刑入獄。巴埃斯表示，這起震撼全球體壇的涉賭醜聞讓全美博弈監控力道大增，間接阻斷了他們當時的內線消息管道。目前這起涉及電信詐欺與操縱比賽的聯邦審判仍在紐約布魯克林法院進行中，隨著檢方陸續拿出傳訊紀錄與證人證詞，這場大聯盟近年最嚴重的涉賭案件也將持續引發關注。