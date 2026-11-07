曼谷知名購物中心、位於巴吞旺縣（Pathum Wan）的「暹羅百麗宮」（Siam Paragon）驚傳墜樓意外，一名約40歲的台灣籍男子，6日晚間從高處墜落，緊急送醫後仍宣告不治。
根據泰國媒體《Thai Tabloid》、《暹羅日報》報導，事故發生於當晚約7點，男子從商場2至3樓之間的手扶梯附近墜落至B1。一名保全聽見巨大撞擊聲後前往查看，發現男子倒臥在地，隨即通報並協助救援。
男子隨後被送往醫院接受治療，但最後仍因傷重不治。
報導指出，警方在男子身上及事故現場，發現一支iPhone 17，還有一本護照，初步判斷護照可能屬於死者的女兒。
警方也已著手調閱商場監視器，釐清男子墜落經過及確切原因，並聯繫台灣駐泰代表處，確認死者身分，協助尋找家屬認領遺體。
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