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昨晚才在台北帶著上千名支持者高喊「戒慎恐懼」，今（7）日台南街頭也看得到「戒慎恐懼協會」的招牌！民進黨立委林俊憲以協會會長身分，在台南掛出「北漂南漂都要返鄉投票」大型看板，提醒在外地打拚的民眾，11月28日記得回家投票。民進黨昨晚舉辦的「戒慎恐懼之夜」吸引超過千人參加，現場氣氛熱烈，參與活動的支持者不僅踴躍索取飄帶，連路過民眾也紛紛加入領取行列，讓林俊憲準備的2,000條「戒慎恐懼」飄帶供不應求。活動最後，他更帶領沈伯洋、蘇巧慧、黃世杰、林國漳等候選人與現場支持者一同宣讀入會宣言。從網路上的熱烈迴響、台北活動的千人響應，到如今台南街頭的看板，林俊憲希望讓「戒慎恐懼」持續發酵，成為選戰最後階段提醒大家不能鬆懈的共同口號。對於民眾熱情響應，林俊憲坦言，相當開心，但選舉剩下最後三週，仍不能大意，尤其許多年輕人在外地工作、讀書，平常要回家一趟就不容易，更何況是專程返鄉投票，「在網路上看到大家喊得很熱鬧，我都很開心啦，但11月28日真的要出門投票，拜託大家不要忘記！」選舉就是要戒慎恐懼，票票入匭才是最重要的事。目前首面看板已在台南市中西區衛民街59號亮相，接下來還將陸續在台南各區掛設。林俊憲提醒，住在外縣市的朋友應趁早安排返鄉行程，別等到投票當天才想起來，協會的會員可以越來越多，但最重要的，還是大家手中珍貴的那一票；他強調，選舉不是比誰喊得大聲，而是比誰真的走進投票所，只有把支持化為實際行動，才是「戒慎恐懼」最重要的精神。