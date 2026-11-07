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只有中橫真的不夠！ 江啟臣挺國六東延打造一日生活圈

立法院長韓國瑜昨（6）日重提當年競選總統的重大政見「打通中央山脈」，主張國道六號東延建構一日生活圈；行政院長卓榮泰今（7）日重話開嗆「破壞憲政體制後又要破壞護國群山」。國民黨台中市長候選人、立法院副院長江啟臣正面聲援韓國瑜，直言「只有一條中橫公路真的不夠」！他強調中部與東部若能透過高速公路貫通，將徹底實現一日生活圈，行政院應本於專業科學審慎評估。韓國瑜昨晚現身台中沙鹿，為江啟臣首場萬人造勢大會站台助講，致詞時拋出「打通中央山脈」的交通構想，主張全力推動國道六號貫穿中央山脈東延至花蓮，估計未來台中往返花蓮、台東僅需40分鐘路程。不過，行政院長卓榮泰今日在彰化出席活動受訪時毫不留情回擊，直批中央山脈是台灣天然屏障與自然景觀，更語帶譏諷質疑在野黨「難道破壞了憲政體制之後，又要破壞國家的護國群山嗎？」江啟臣上午出席原住民市議員朱元宏競選總部成立大會，會後受訪被問及卓榮泰的批評時，堅定表態力挺韓國瑜。江啟臣指出，韓國瑜名列本屆國民黨不分區立委第一名，推動國道六號東延本就是其重要政見之一，且法案在立法院提出時自己也有參與連署，「因為這項建設與台灣中部息息相關、跟台中未來發展更是密不可分。」江啟臣進一步分析，中部與東部若能藉由高速路網串聯，建立「一日生活圈」的願景才能真正落實。他表示過去台中前往花蓮主要依賴中橫公路，但自九二一大地震後地質受損嚴重，長年處於邊施工邊復建的狀態，通行效率與安全性備受考驗。「畢竟只有一條中橫公路是不夠的！」若能藉由國道六號東延，雖然起點路線是南投，但實際上台中市民將能透過國道系統直通花蓮，大幅縮短東西兩地的時空距離。江啟臣向中央疾呼，行政院身為國家最高行政機關，理應審慎看待這項重大跨域交通提案，並拿出專業且嚴謹的科學數據向國人說明工程可行性與效益。