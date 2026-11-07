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韓國女團BESTie雖已解散8年，2013年推出的歌曲〈Love Options〉（戀愛的條件）近日卻在短影音平台奇蹟翻紅，4名成員蕙妍、U-JI、多惠、海嶺也被網友笑稱「強制召回」，於10月31日登上MBC《Show! 音樂中心》。這是BESTie時隔約4000天、睽違11年再以完整體登上音樂節目；同一首歌相隔13年重新演出，成員的成熟魅力與截然不同的舞台拍攝方式，也成為討論焦點，也讓粉絲們大讚女團復活了。BESTie於2013年出道，〈Love Options〉以俏皮旋律、鮮明OL造型及性感編舞留下記憶點。團體2018年正式解散後，成員各自發展，蕙妍轉型演歌歌手、U-JI投入音樂劇，多惠則發行個人作品並參加《換乘戀愛3》，海嶺持續從事演員工作。沒想到〈Love Options〉近期在YouTube Shorts、TikTok及Instagram Reels大量流傳，更一度重返韓國Melon百大榜，讓BESTie宣布重新合體，久違登上打歌舞台。將2013年與2026年的舞台放在一起比較，最明顯的差異便是鏡頭語言。早期音樂節目較常以固定機位、全景及大型搖臂呈現完整隊形，鏡頭與歌手之間帶有一定距離，背景則偏向高彩度LED布景。新版舞台改以更流暢的動態跟拍、大量近距離特寫捕捉成員的眼神及細微表情，個人直拍與直式短影音也讓舞蹈重點更容易被截取傳播。相同的窄裙、黑絲襪與經典編舞，透過高畫質攝影及更具層次的燈光包裝，呈現出與13年前完全不同的視覺質感。除了拍攝手法改變，4名成員的氣場也成為亮點。2013年的BESTie走青春、俏皮又帶點性感的路線，如今再次演出同一首歌，多了一份成熟、自信與從容。成員不僅舞步整齊，現場演唱同樣穩定，讓不少網友大讚「姐姐們比當年更有魅力」、「還以為是哪組新人出道」。這場舞台不只是一次懷舊合體，也意外記錄了13年間韓國音樂節目的拍攝變化。短影音讓舊歌被新世代重新發現，BESTie也證明，只要歌曲夠有記憶點，即使團體解散多年，依舊可能再次被觀眾「召回」。