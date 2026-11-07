我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人隊於NBA盃小組賽作客克里夫蘭，今夏震撼轉投費城的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）雖然沒有在休賽季選擇「鳳還巢」，但他首次以新東家球員身分重返騎士主場時還是獲得全場騎士球迷熱烈歡呼。最終騎士隊以119：95輕鬆大勝76人，送給詹姆斯一場難堪的敗仗。詹皇此役只攻下8分還收到巨大歡呼，對此騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）直言：「這都是他應得的，畢竟是冠軍球員。」騎士隊當家球星米契爾（Donovan Mitchell）賽後談到詹姆斯重返克里夫蘭受到球迷溫暖歡迎時表示，球隊早已習慣這樣的場面，並直言詹姆斯受到的對待實至名歸。「這已經成為常態了。我們非常理解球迷為什麼會為他歡呼，他理應得到這樣的待遇。」米契爾表示：「畢竟他是一名冠軍球員，曾經在這裡為這座城市贏得總冠軍。他為克里夫蘭所做的一切，值得這些歡呼，甚至更多。如果說這對我們有什麼影響，那就是反而激勵了我們，我們也想在這裡贏得總冠軍。」儘管詹姆斯今夏在自由市場並未選擇重返克里夫蘭，而是與76人簽下兩年合約，但現場球迷在賽前介紹他登場時，依然給予這位隊史英雄最溫暖的掌聲。賽後被問及是否對克里夫蘭球迷的熱情感到意外時，詹姆斯坦言：「說到底，論現場接待的慘烈程度，沒有什麼能比2010年12月2日更糟糕了。在這個地方，我經歷過接近地獄深淵的對待，也享受過如天堂般的美好。所以介於兩者之間的任何遭遇，對我來說都很輕鬆。」詹姆斯指的是2010年他轉投邁阿密熱火後首次回克里夫蘭作客，遭到全場球迷噓聲洗禮，當時他前三節狂砍38分帶隊大勝。這段傷痕在2016年他率領騎士隊完成1：3大逆轉奪下隊史首冠後徹底撫平。雖然場外氛圍看似溫馨，但場上的比賽發展卻在76人意料之外。騎士一哥米契爾砍下23分、莫布里（Evan Mobley）貢獻22分，帶領騎士以24分之差血洗對手。詹姆斯此役手感極度低迷，全場12投僅3中，僅得到8分、7籃板、3助攻與6次失誤，硬生生中斷了他在克里夫蘭主場連續396場例行賽得分破雙位數的驚人紀錄。同隊巨星恩比德（Joel Embiid）全場9投0中一分未得；76人陣中僅靠新秀埃奇康比（VJ Edgecombe）攻下19分苦撐。