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柯志恩大酸民進黨：像固著黃色小鴨幾十年一樣

她害高雄少200億？柯志恩揭財源「增278億」反擊

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（7）日出席青年公共政策論壇高雄場，被直球問及是否可能步上前市長韓國瑜後塵，一句「Yes, I do」就接受徵召參選總統？她當場承諾一定會「做好做滿」，強調「這件事不會在我身上來發生」。柯志恩直言，高雄曾經歷罷免的政治歷程，國民黨若沒有從中深刻反省，就別想再獲得市民認同，甚至「一輩子都不要在高雄立足」。針對韓國瑜當年接受徵召參選總統的決定，柯志恩表示，韓國瑜當然有自己的考量，她不便揣測，高雄市民曾給國民黨機會，同時也用選票狠狠地教訓國民黨，藍營絕不能忽略過去這段歷史。她認為，唯有深切地反省，才能重新爭取高雄市民支持；至於自己未來若當選，則會「做好做滿」堅守市長職務，這是一個非常基本該有的態度。談到後續將如何替高雄爭取資源？柯志恩指出，高雄在科技、半導體等產業已有一定優勢，如果能好好發揮，未來甚至具備超越台北的發展條件，因此中央應拋開所謂的黨政之爭。她也承諾，會主動與行政院溝通，去尋求最大的支持。對於民進黨方面指控《財劃法》修法導致高雄短少200億元，柯志恩則反問：「殺人要有動機嘛，要當高雄市長的人，幹嘛去砍這200億？當然錢越多越好嘛！」她表示，自己已多次說明相關爭議，不懂為何對手如此執著，「就像固著黃色小鴨，講十幾年一樣」反酸對方。柯志恩進一步說明，修法後高雄統籌分配稅款比過去增加278億元，至於一般性補助款及計畫型補助款，仍由行政院掌握，所以應該要結合所有立委去討回苛刻高雄的錢，不明白怎有人來跟一個候選人要200億，完全無法理解這個邏輯；她也補充提到，即使扣除相關補助，高雄可運用財源仍比過去多出58億元。柯志恩質疑，既然現今高雄市府還有經費推動免費營養午餐、調高敬老福利等政策，「如果我真的是刪了200億，請問他哪有錢來做其他的事情」？她認為，若地方確實需要更多預算，就應直接向行政院爭取，而不是要求一名市長候選人負責這筆錢。最後，柯志恩更強調，高雄應得的資源就該全力爭取，不能因她與中央屬不同黨派，就遭受不公平待遇。