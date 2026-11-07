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由陳謙文發起，攜手方馨、簡沛恩共同主辦的「2026《情歌若響‧有你有我》讓愛巨續公益演唱會」，昨（6）日晚間在台北Legacy TERA登場，唐美雲、文香及李炳輝等重量級嘉賓輪番獻唱。演唱會有歡笑也有淚水，陳謙文不僅大跳「振胸舞」放送胸肌福利，更與方馨含淚追思已故好友傅子純，特別替未能完成個人音樂會心願的他保留一個座位，讓全場觀眾紅了眼眶。演唱會由陳謙文、方馨與簡沛恩演唱《天天想你》、《一樣的月光》及《永遠不回頭》、《自由》等經典歌曲揭開序幕。陳謙文也兌現承諾，獻上苦練多時的「振胸舞」，大方放送胸肌福利，引來全場粉絲尖叫。睽違近25年重返歌壇的簡沛恩，談起過去曾以本名「吳姵文」發片的經歷。她坦言，當時因缺乏自信及安全感，認為自己不上鏡、不善言辭；如今在陳謙文鼓勵下重新拿起麥克風，也終於能坦然擁抱當年不完美的自己。方馨則獻唱《女人的故事》，為天下女性打氣。她感性表示，戲裡無論角色經歷多少痛苦，只要導演喊「卡」就能重新開始，「但現實生活中沒有人能喊卡，日子還是要堅強過下去」，希望以歌聲陪伴正處於低潮的觀眾。陳謙文回顧退伍至今15年的音樂歷程，透露自己一路將演戲所得投入音樂及公益。2016年，他曾在西門紅樓舉辦公益演唱會，替非洲孩童募款，當時才唱第一首《我是一隻小小鳥》，場地旁便意外冒煙起火，演出被迫中止，也讓他得到「火鳥」封號。令人感動的是，當年受到幫助的非洲孩童如今已成為大學生，這次更親臨現場支持，見證跨越10年的公益情緣。陳謙文感性表示，藝術家應透過作品記錄生活、影響社會，這也是創作者應盡的責任。演唱會嘉賓唐美雲、文香與李炳輝也接力獻唱，帶來《流浪到淡水》、《媽媽請你也保重》等經典歌曲。最催淚的追思環節，則透過影像及音樂向至親與傅子純致敬。陳謙文與方馨眼眶泛淚地透露，傅子純生前曾提及想舉辦個人音樂會，團隊因此特別替他保留專屬座位，並在大螢幕播放過往合照。最後全場齊唱《你是最好的禮物》，陳謙文感性喊話：「每一個出現在我們生命中的人，都是我們最好的禮物。」