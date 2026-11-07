《超級瑪利歐兄弟》流傳多年的「水下256關」都市傳說，近期竟然有機會透過模擬器重現，過去玩家盛傳，只要在紅白機開機狀態下，交換《超級瑪利歐兄弟》與《Tennis》卡匣，就有機會觸發異常關卡，但實際操作相當困難，近日日本開發者替 X680x0 模擬器加入卡匣熱插拔模擬功能，意外成功重現這項經典漏洞，讓沉寂多年的遊戲傳說再度引發討論。
水下256關觸發方法曝光 必備紅白機與2款卡匣
根據開發者分享，想觸發「水下256關」，必須準備原裝任天堂紅白機，以及《超級瑪利歐兄弟》、《Tennis》兩款卡匣，首先插入《超級瑪利歐兄弟》開機，再於通電狀態下拔除卡匣、換上《Tennis》，接著按下 Reset 進入遊戲，透過發球及移動角色改變遊戲數值，之後再交換回瑪利歐卡匣。
完成卡匣交換後，玩家還必須再次按下 Reset，並在遊戲啟動時按住 A 鍵，才能嘗試進入異常關卡。這項操作並非每次都能成功，關鍵在於《Tennis》運行期間留下的暫存資料，重新載入《超級瑪利歐兄弟》後，可能讓遊戲讀取到錯誤的關卡代號，進而出現原本正常遊戲流程中不存在的水下城池、亂碼地形等特殊場景。
記憶體殘留造成漏洞 瑪利歐256關並非官方彩蛋
至於為何兩款毫無關聯的遊戲能產生這種效果，主要與紅白機早期硬體架構及記憶體資料殘留有關。當玩家在主機通電時拔除卡匣，部分記憶體數值不會立即消失；而《Tennis》中的發球、移動等操作，會改變主機記憶體內的特定數值，這些資料位置恰巧可能對應《超級瑪利歐兄弟》用來判斷目前關卡的資訊，造成遊戲讀取錯誤。
由於《超級瑪利歐兄弟》原本僅設計8個世界，當遊戲讀取到超出正常範圍的關卡數值，就可能進入各種異常狀態。由於8位元資料可表示256種數值，因此形成「水下256關」的說法，但這些場景並非任天堂刻意設計的隱藏關卡，而是原有遊戲資料錯亂組合的結果。開發者此次透過模擬器重現熱插拔操作，也讓玩家不必冒著損壞主機的風險，就有機會再次見證這項經典漏洞。
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根據開發者分享，想觸發「水下256關」，必須準備原裝任天堂紅白機，以及《超級瑪利歐兄弟》、《Tennis》兩款卡匣，首先插入《超級瑪利歐兄弟》開機，再於通電狀態下拔除卡匣、換上《Tennis》，接著按下 Reset 進入遊戲，透過發球及移動角色改變遊戲數值，之後再交換回瑪利歐卡匣。
完成卡匣交換後，玩家還必須再次按下 Reset，並在遊戲啟動時按住 A 鍵，才能嘗試進入異常關卡。這項操作並非每次都能成功，關鍵在於《Tennis》運行期間留下的暫存資料，重新載入《超級瑪利歐兄弟》後，可能讓遊戲讀取到錯誤的關卡代號，進而出現原本正常遊戲流程中不存在的水下城池、亂碼地形等特殊場景。
至於為何兩款毫無關聯的遊戲能產生這種效果，主要與紅白機早期硬體架構及記憶體資料殘留有關。當玩家在主機通電時拔除卡匣，部分記憶體數值不會立即消失；而《Tennis》中的發球、移動等操作，會改變主機記憶體內的特定數值，這些資料位置恰巧可能對應《超級瑪利歐兄弟》用來判斷目前關卡的資訊，造成遊戲讀取錯誤。
由於《超級瑪利歐兄弟》原本僅設計8個世界，當遊戲讀取到超出正常範圍的關卡數值，就可能進入各種異常狀態。由於8位元資料可表示256種數值，因此形成「水下256關」的說法，但這些場景並非任天堂刻意設計的隱藏關卡，而是原有遊戲資料錯亂組合的結果。開發者此次透過模擬器重現熱插拔操作，也讓玩家不必冒著損壞主機的風險，就有機會再次見證這項經典漏洞。