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▲石田嵩人外型突出，有「日本最帥知事」稱號。（圖／記者葉盛耀攝）

最帥知事引人潮 人氣不輸前年旅展李多慧

▲現場不分男女，都舉起手機狂拍「日本最帥知事」石田嵩人。（圖／記者葉盛耀攝）

▲石田嵩人登台，讓現場民眾擠爆。（圖／記者葉盛耀攝）

日本旅遊詢問度最高 高雄直飛玩石垣島4日萬元有找

▲台灣國際旅展現場，旅行社推出許多日本旅遊行程。（圖／記者葉盛耀攝）

ITF台灣國際旅展今日來到第二天，官方公布，昨（6）日入場達7萬143人次，較去年成長11.04%。今日10：00開放民眾進場，同樣湧入大批民眾。今年日本館高達252個攤位創新高，原因在於日本各地幾乎都有派代表來宣傳自家觀光。而被網友封為「日本最帥知事」的石田嵩人，也來台宣傳自己家鄉福井縣，記者直擊他登台時，人群擠滿走道，人氣一點也不輸前（2024）年旅展站台的女神李多慧。石田嵩人在今年年初當選日本福井縣的知事，因為年齡才36歲又有外交官經歷，加上外型突出，臉蛋神似日本演員新田真劍佑又有壯碩身材，瞬間爆紅被網友封為「日本最帥知事」。今（7）日13：00登上日本館舞台宣傳福井縣觀光，以流利的中文推薦到福井景點包含福井縣立恐龍博物館等處，還要吃越前蟹、若狹牛等美食，並透露來到台灣有特地去吃麻辣臭豆腐。石田嵩人上台約5分鐘就引起暴動，人群爆出原本設置的紅龍外，導致現場人流幾乎快水洩不通，只看到不分男女都瘋狂舉起手機拍攝。另外，根據旅行社回應，旅展來到第2天，日韓旅遊依舊是國人出國首選，旅行業者表示，熱門目的地排行為日本、歐洲及美加，其中以日本樂園類親子行程、北陸冬季戲雪買氣及詢問度最高，且今年展現從傳統都會轉向深度二線城市旅遊的消費新趨勢，各大旅行業者祭出獨家包機、展場限定遊程。五福旅遊攜手台灣虎航獨家推出「高雄直飛石垣島」包機專案，規劃4天與5天自由行及團體行程，團費免萬元起即可出發；可樂旅遊強打日本東北仙台、秋田樹冰、長野滑雪及北海道星野、鶴雅等頂級名湯度假；HIS推出熊本城馬拉松二日遊、三日遊，報名至11月11日截止；JR東日本、JR西日本也到場推廣廣域周遊券與單程車票，福井縣則推出越前加賀之旅，提供更多深入各地及主題行程產品。11月7日(六) -11月9日(一) 10:00~18:00台北南港展覽館一館1、4樓