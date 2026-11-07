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台北市長蔣萬安昨晚到遼寧夜市掃街，行經挺「洋流」的「又一村」水餃店時，大批支持者在門口高喊口號，被部分網友質疑霸凌店家、黑道圍事。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（7）日譴責說，「支持者有這樣的行動、讓別人感受到害怕，我認為是絕對不行的」，若對他有意見，應該直接跟他本人說。蔣萬安競選團隊昨經過擺放沈伯洋「洋流」文宣店家時，支持者聚集門口高喊「台北的市長蔣萬安」，店家事後表示，當時店內只有母親、國中生及外籍員工，「我真的超怕他們衝進去」，加上日前才發生文宣遭撕毀事件，讓人很難不聯想，因此今將店休一天，希望大家都能冷靜一下，並期待不同政治立場的人能和平相處，不必因為立場不同就產生對立。沈伯洋下午替台北市議員候選人林家豪站台，並於會前受訪時回應，這是一件蠻嚴肅的事，市長選舉是兩個市長對於市政規劃、執行力、能力的比較，希望彼此支持者能互相尊重，這件事讓水餃店店家，以及裡面客人都可能感受到恐懼，這絕對不是一件正常的事。沈伯洋說，若真的對他的市政有意見，他們也有肥皂箱，也能直接來跟他本人說，「支持者有這樣的行動、讓別人感受到害怕，我認為是絕對不行的」。沈伯洋提到，他們在掃街時，都會事先確認店家希不希望他們打招呼，若店家不希望，他們都是快步通過，不可能跑到前面呼喊，「這件事真的沒有必要，有什麼事情找我才對，怎麼會針對支持者？」對於被質疑出征店家一事，蔣萬安上午受訪時強調，絕非針對單一店家，如果造成困擾很抱歉，但說成是出征或霸凌應是誤會；他提到，他不是會出征不同立場的人，從首次選舉起，從不鼓勵支持者出征，掃街過程也不希望造成店家壓力。