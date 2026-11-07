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演藝圈夫妻檔艾力克斯與李詠嫻近年迷上匹克球，日前首次參加「第一屆全國MILP分齡匹克球國際團體賽」，兩人在50歲以上組別與隊友攜手出賽，一舉奪下冠軍。第一次參加團體賽便抱回冠軍獎盃，讓夫妻倆相當興奮，不過被問到兩人誰的球技更勝一籌，答案是練習更加認真的李詠嫻。李詠嫻為了精進球技投入不少時間，每次練球長達4、5個小時，甚至曾因打球造成腳部肌肉撕裂。受傷並未澆熄她的熱情，康復後反而更加投入。她認為，接觸新運動最有趣的地方，就是看見自己從完全不會，到慢慢進步，如今還能在比賽中獲得好成績，讓她充滿成就感。對於匹克球的魅力，李詠嫻表示，這項運動不受年齡限制，也能藉此認識許多新朋友，「從8歲的小朋友到80歲的阿嬤，都可以一起打球！」她透露，每次練習結束雖然滿身大汗，卻能感到身心舒暢，心情也跟著變好。艾力克斯則認為，匹克球相對容易入門，加上目前已有不少室內場地，不必擔心下雨或天氣炎熱，球友安排練習時間也更加方便。他分享，一場匹克球比賽大約10至15分鐘便能結束，不必耗費太長時間，運動結束後還能與朋友聊天交流，認識更多志同道合的球友。在他看來，匹克球結合運動與社交，讓大家能在輕鬆的氣氛中活動身體，也替日常生活增添樂趣。這次比賽最讓李詠嫻難忘的，則是首度真正感受到團體競賽的精神。她與艾力克斯及另外兩名隊友，為了共同目標安排時間練習，還相約一起開車前往台中參賽。儘管每個人都有各自的工作及生活，仍願意從訓練到正式比賽全力以赴，讓她對這份團隊情誼格外感動。夫妻倆首次攜手參加團體賽便奪冠，也希望透過自身經驗，讓更多人認識匹克球。無論年輕人或長輩，都能依照體能及程度參與，在運動與交流中找到屬於自己的樂趣。