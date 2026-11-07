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健保財務恐因人口結構產生衝擊 石崇良：已持續委託專家討論

藍白日前聯手三讀修正《老人福利法》，明訂65歲以上長者有條件免健保費。行政院長卓榮泰對此次修法不予副署。但有民團提及，台灣進入超高齡社會，未來高齡人口的醫療需求會持續增加，呼籲重新檢視健保費計算制度。衛福部長石崇良今（7）日表示，已持續委託專家、工作小組進行，希望盡快完成各種方案討論後，提出修法。行政院長卓榮泰不副署《老福法》修法，而先前有民團指出，應重新檢視台灣進入超高齡社會後，高齡人口的醫療需求可能會持續增加，但工作年齡人口持續減少，建議重新檢視現行以薪資所得為核心的健保費計算制度。石崇良今日受訪時提到，先前就一再提醒，65歲以上人口已經超過20%，未來比例會愈來愈高，到2061年時，長者的人口數會超過15至64歲的工作者，也會擔心，一旦長者不繳保費，對於工作者的負擔肯定會加重。石崇良提到，而整體健保財務會因為人口結構逆轉，產生相當大的衝擊，現在多數以薪資為主的保費收入，屆時財務可能會有相當大的挑戰，因此必須更全面思考。這部分有持續委託專家，相關工作小組也已經進行一段時間，未來希望可以盡速完成各種方案的討論後，提出修法。整體而言，對於行政院不副署老人免健保費，石崇良也表達，感謝各界共同維護健保制度可永續發展，且一再強調健保制度是大家共同成就、互助互利。他強調，對高齡者照顧是不遺餘力的，即便從健保支出也可以看出，若65歲以上長者每繳1塊錢、健保就需要支出10元。石崇良指出，中間落差的9元是其他年齡族群共同負擔，加上健保保費與全世界相比都相對低，盼有資源挹注在其他更需要幫助的人身上，因此也感謝大家共同支持。