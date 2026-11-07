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徐巧芯公布另一角度影片：蔣萬安僅停留15秒、沒有惡意

王鴻薇還原掃街過程：每家店都拜票、沒有特別針對

台北市長蔣萬安6日晚間前往遼寧夜市掃街拜票，行經公開支持民進黨台北市長候選人沈伯洋的「又一村」水餃店時，大批支持者在店門口高喊口號，遭質疑集體出征店家，引發爭議。對此，國民黨立委徐巧芯今（7）日公布另一角度影片，強調蔣萬安僅停留約15秒，向店家揮手致意，並無惡意；台北市政府研考會主委殷瑋也公布現場畫面，反問蔣萬安市長去遼寧夜市是出征嗎？是霸凌嗎？蔣萬安6日晚間在國民黨立委王鴻薇、台北市議會副議長葉林傳等人陪同下，前往中山區遼寧夜市掃街拜票。不過，隊伍行經張貼「洋流」貼紙、公開支持沈伯洋的「又一村」水餃店時，大批支持者聚集店門口高喊口號，相關畫面在網路流傳，引發部分網友質疑是否刻意針對政治立場不同的店家。對此，徐巧芯在社群公布另一角度影片，表示蔣萬安經過不同政治立場的店家時，仍友善地向民眾打招呼，僅稍微靠近店面，並未深入店內，隨後便迅速離開、繼續往前拜票。其他支持者並未跟著進入店內，而是在外面等待時持續高喊加油口號。她強調，從影片可以看到現場民眾臉上都是笑容，並沒有憤怒情緒，「當然不可能是出征，網友們不要誤會了」。徐巧芯進一步表示，蔣萬安在店家前停留的時間大約只有15秒，全程揮手、微笑，「完全沒有惡意，非常尊重對方！」她也強調，「選舉是一時的，生活是長久的」，大家都是生活在同一座城市的朋友，不需要因為政治立場不同就產生對立。當晚陪同蔣萬安掃街的王鴻薇，也透過影片回應爭議。她表示，平時陪同蔣萬安掃夜市或市場時，市長都會向每一家商店、每一攤餐廳請託支持，並不會特別針對某一家店。當晚遼寧夜市的掃街活動有許多熱情民眾簇擁蔣萬安，從頭到尾都有支持者圍繞在市長身旁，因此現場人潮相當密集。不過，王鴻薇也表示，若拜票過程中高喊當選口號的聲音太大，造成任何店家困擾，「在這裡我們必須要表達我們不好意思」。徐巧芯也坦言，掃街過程難免吵雜，若因此打擾到店家或民眾，確實感到不好意思，呼籲各界多一點理解、少一點誤會，以理性、善意與尊重展現民主風景。另，也有網友表示，蔣萬安明明就是正常拜票大概十幾秒鐘，群眾在外面加油、現場的店員也沒怎樣，「洋流」老闆人也不在現場，結果參加完沈伯洋造勢回家立刻發文，氣噗噗的說自己家的店被出征，然後側翼、名嘴、民代一擁而上說蔣萬安率眾出征，就是典型認知作戰一條龍。網友說，為什麼洋流要搞這一齣？因為發現蔣萬安人氣起來了嘛，到學校、街上都很受歡迎，他們不希望蔣萬安跟支持者繼續這麼熱情，所以才想出來的卑劣手段。