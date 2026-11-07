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Joeman私訊阿滴開黃腔被粉絲看到？內行人解密原因

「為什麼Joeman私訊阿滴的留言會被粉絲看到放出來啊？這一看就知道是私訊的內容吧......應該沒有笨到會在公開場合留這種言論」。

▲Joeman私訊阿滴（下）的內容意外被公開，再度引發網友砲轟。（圖／翻攝自阿滴IG@rayduenglish）

IG超嗨留言跟回覆限動功能大不同！一堆用戶根本不知道

然而前者是只有回覆帳號本尊才能看到，但後者則是「公開所有人都能看到」，許多人都以為「超嗨留言」只有回覆帳號本尊才能看到，並不知道是公開。

▲如果看別人限時動態使用的是「超嗨留言」功能，回覆不僅帳號本人可以看到而已，其他用戶也能看得到哦！（圖/記者張嘉哲翻攝）

知名YouTuber阿滴近日在IG分享自己去做醫美的相關限時動態，結果Joeman竟然回覆大開黃腔表示：「是不是有碰到奶奶？」被粉絲截圖上傳到Threads，不少人超級傻眼，讓Joeman前女友蕭伊也看不下去出面痛批：「不管私訊、公開都一樣低俗。」然而許多人也好奇，為什麼Joeman給阿滴的訊息會被粉絲給看到？原來這是IG的「超嗨留言」，這是讓用戶可以在別人動態上公開留言的功能，很多人以為這是只有用戶自己才能看到的功能，常常在上面留言卻不自知。有網友在社群平台「Threads」貼文指出貼文曝光後，不少內行人紛紛回應、「看到那個留言，完全不排除他私下就是這樣講話的人.....」。然而Joeman的私訊阿滴的訊息之所以會被看到，是因為現在的IG限時動態有兩種回覆模式，一種是最早的「回覆限時動態」，另外一種則是近幾年才新開的「限時動態超嗨留言」，Joeman非常有可能是想用「回覆限時動態」結果按成「超嗨留言」，導致私訊直接公開在阿滴動態上；不然就是Joeman有可能不知道「超嗨留言」功能其實是公開的狀態，沒想到大開美容師黃腔又再度炎上。對此事件，該名幫阿滴做醫美的美容師也在社群發聲表示：「公眾人物將專業保養過程中的無意身體接觸，以帶有性暗示性或調侃的言語公開討論，已對我個人及專業形象造成困擾。我認為公眾人物具備社會影響力，希望公開言論能基於社會風氣與互相尊重，停止令人不適的聯想與揣測。」