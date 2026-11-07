我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊為尋求奪冠拼圖，補強禁區戰力的傳聞再度躍上檯面。根據資深NBA內幕記者費雪（Jake Fischer）在《SiriusXM NBA Radio》節目中透露，目前效力於密爾瓦基公鹿隊的跳跳人中鋒希姆斯（Jericho Sims），已經被湖人球團列為交易目標清單的第一首選。費雪在節目中指出，湖人隊一直在尋找能夠配合看板球星唐西奇（Luka Doncic）體系的高效率長人，「希姆斯絕對是湖人非常喜愛的球員類型，這種擁有優異彈跳力與吃餅能力的中鋒，正是唐西奇過去從達拉斯時期以來就能合作出極大效益的搭檔。考量到他目前僅領著底薪等級的合約，希姆斯絕對是湖人補強名單上最顯眼、最完美的A計畫首選。」隨著唐西奇本季持續展現統治級的火力，湖人管理階層深知為他配備具備空接威脅的機動型長人，將能徹底釋放球隊的擋拆進攻威力。現年28歲的希姆斯本季在公鹿新主帥詹金斯（Taylor Jenkins）的體系下，發揮空間受到很大的限制，開季至今僅出賽4場、累積登場24分鐘。這與他上季的表現形成強烈對比。希姆斯上季共為公鹿出戰67場比賽，在場均19.7分鐘的教練信任下，繳出5.0分、5.5籃板的穩健數據，投籃命中率更高達極為驚人的78.4%。希姆斯在今年夏天執行了價值280萬美元的球員選擇權留隊。事實上，在今年開季前湖人評估釋出菜鳥柯奈特（Dalton Knecht）的期間，希姆斯就曾與湖人傳出有交易的可能，不過當時公鹿選擇留下這名禁區大將。如今隨著希姆斯在公鹿發揮時間有限，加上僅280萬美元的高CP值合約，讓急需補強禁區深度與活力陣容的湖人再度燃起興趣。