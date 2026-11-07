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台股昨（6）日遭遇劇烈震盪，盤中一度狂瀉3737點，創下史上最大盤中跌點，終場下跌1873點、收在39701點。正在八點檔劇組演出的陳志強也難逃這波跌勢，接連透過社群發出哀號，除了驚喊「史詩級的來了」，更透露自己短短一個星期，帳面資產便「蒸發掉一張球證」，初步估計最少跌超過105萬元，雖然抱怨歸抱怨，但陳志強還發文表示，老婆曾智希一直買衣服，即便股市虧錢，還是沒有少寵妻。陳志強在限時動態曬出高爾夫球場照片，無奈寫下：「一個禮拜，蒸發掉了一張球證……。」雖然他未公開實際虧損金額，不過依不同球場及會員資格，高爾夫球證價格落差極大。以照片中的東華高爾夫球場為例，一般個人球證參考行情約105萬元，尊榮個人方案則可能達700萬元，一句自嘲也透露這波帳面縮水幅度相當驚人。陳志強從2020年起積極研究投資，過去曾透露，約有六成資金配置在金融股及高股息ETF，每年可領取約60萬元股息。他也曾以每股500多元的均價買進7張台積電，股價漲至800多元時陸續賣出，其中2張替他賺進超過60萬元價差；後來為了與曾智希舉辦婚禮，又出售3張籌措資金。投資多年、擁有穩定股息收入的陳志強，面對大盤急跌依舊難以全身而退。不過目前損失仍屬帳面波動，實際持股內容及是否進行調整，他並未進一步說明。有趣的是，就在陳志強為投資帳面縮水心痛之際，老婆曾智希依舊開心展示新衣。陳志強轉發影片，哭笑不得地寫下：「股票一直跌，老婆一直買衣服，我該怎麼辦？」一邊是慘綠的投資帳戶，一邊是愛妻的購物日常，強烈反差讓他的股災紀錄多了幾分無奈笑料，也意外說出不少投資人的心聲。