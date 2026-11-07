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距離2026年九合一選舉投票日剩下21天，台北市長選戰逐漸升溫，民進黨候選人沈伯洋掀起的「洋流」效應，也引發藍營支持者動向的討論。知名律師李怡貞分享自家情況，原本屬於深藍的媽媽，如今竟決定把票投給沈伯洋，而促成這項轉變的關鍵，與現任台北市長蔣萬安近期的言行有關，更酸稱他是「最大的輔選功臣」。李怡貞指出，媽媽原本政治立場相當鮮明，但蔣萬安先前以生病為由，讓妻子石舫亘代替自己出席拜票行程；然而，到了市長辯論會當天，蔣萬安卻看起來神清氣爽，不僅聲音沒有沙啞，還高喊寶林茶室案「跑不了」，讓媽媽忍不住抱怨：「哪有作郎ㄤ安捏欸（哪有當人老公是這個樣子的）。」她更藉此表示，深藍支持者已開始動搖，至少她家就是如此。此外，李怡貞提到，沈伯洋先前登上政論節目《新聞面對面》專訪時，面對主持人謝震武鼓勵妻子也出面輔選，他第一時間便表示尊重太太意願，一方面是知道對方一定會全力支持，另一方面則是不希望把選舉壓力轉嫁給家人。最後，李怡貞更意有所指地說道：「我是真心認為，沈伯洋要好好感謝蔣萬安這個最大的輔選功臣！」事實上，國民黨台北市議員秦慧珠近期在《新聞面對面》爆料，松山、信義區大大小小有10餘個市場，但蔣萬安至今沒有親自去過任何一處掃街，反而只有妻子石舫亘曾代表前往永春市場；她還笑稱，蔣太太相當了不起，行程似乎比蔣萬安本人還要多，經常四處奔走拜票。