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▲卓榮泰與彰化縣長王惠美、立委陳素月等人出席台76線延伸線通車典禮。（圖／行政院提供，2026.11.07）

批表決硬套打亂國家藍圖 卓榮泰：樂於重啟協商好好談

立法院日前三讀通過《老人福利法》第22條修正案，行政院決定不予副署，引發藍營發動支持者全面開轟「綠營砍老人健保補助」。行政院長卓榮泰今（7）日南下彰化出席台76線延伸工程通車典禮時，強調行政、立法兩院推動國家進步的「節奏與步伐必須一致」，才不會凌亂互擾；針對長者健保補助爭議，他也拋出橄欖枝，強調行政院會主動尋求與立法院再度協商，好好談出兼顧國家財政與具體可行的方案。立法院日前強行三讀通過《老人福利法》修正案，明定由中央全額負擔長者健保補助，政院決定不副署後，藍營抓緊機會全面將矛頭對準綠營縣市長候選人。卓榮泰今日上午出席台76線延伸線通車典禮時，抵達現場便遭媒體追問，此爭議會否重創民進黨彰化縣長候選人陳素月的選情？卓榮泰神情從容回應，中央與地方本就事權共擔、財源共享，在各項地方補助上，「陳素月跟行政院的立場完全一致」。隨後卓榮泰登台致詞時，巧妙借題發揮，拿稍早的暖場表演比喻當前政局。他指出，開場祥獅獻瑞的兩隻獅子就像中央與地方的互動關係，有時動作要一致，有時角色定位不同，相輔相成才能舞出優美旋律、發揮最大功能；小朋友的擊鼓演出更像是立法與行政兩院，不管鼓面大小，前進的節奏與步伐都必須高度一致，才不會腳步凌亂、甚至互相干擾拖累施政。卓榮泰強調，政府對長者的照護向來不遺餘力、絕無輕忽，從推動「長照3.0」到逐年提高醫療健保預算，每年編列龐大資源，就是為了讓長輩在生活與健康上獲得最完善的保障。針對《老人福利法》，政府原就現行制度給予補助；面對立法院在未依憲政程序充分徵詢行政院意見的情況下逕自表決三讀，行政院為了守護國家財政紀律，必須依法採取憲法上的保障機制。不過，卓榮泰話鋒一轉展現對話誠意，直言站在替國家長者謀求福利的立足點上，行政院仍舊非常樂意、甚至會主動尋求與立法院「兩院坐下來好好談」。他呼籲，應在現階段國家財政負擔、實施步驟與執行年度上做出合理務實的規劃，尋求雙方都能理解且切實執行的法案，而非單憑多數席次表決硬逼行政院吞下去，在不顧財政永續的情況下打亂國家施政的整體藍圖。卓榮泰總結表示，無論行政院還是立法院，出發點與目的都是相同的，就是要替全國長輩爭取最好的醫療照護環境。但健全的政策必須同時兼顧「國家財政永續」以及「行政實務的可執行性」；只要朝野能秉持理性與專業凝聚共識，行政院隨時敞開大門、樂於攜手合作，為長者打造真正穩健長遠的福利制度。