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中華職棒中信兄弟今年挑戰「奪還」失利，最終以亞軍作收。今（7）日兄弟在洲際大本營舉辦球迷感恩會，兄弟總教練平野惠一也親自出席，回顧今年球季，平野坦言帶著許多不甘心與悔恨，也再度向球迷致歉，直言無法替自己的3年執教打分數。平野合約將於12月31日到期，是否會續任，將交由球團評估，他也強調，自己真的很喜歡台灣，台灣的環境也讓他成長，「在合約到期前，我都會堅守崗位，直到最後一刻。」回顧兄弟今年成績，上半季以20勝38敗2和的成績排名墊底，但下半季脫胎換骨，以36勝24敗奪下下半季冠軍，並且在季後挑戰賽擊退統一獅，闖進台灣大賽，但最後以2勝4敗不敵味全龍，連續2年以亞軍作收。兄弟總教練平野惠一今日表示，「當然首先是覺得非常抱歉，我們的目標一定是連續3年都可以拿到總冠軍、創造出一支長勝軍球團。」平野坦言，除了連霸，還有一個目標相當困難，就是要兼顧養成與戰績，「這3年來到底達成了什麼，我自己是沒有辦法替自己打分數。」平野坦言，他不清楚球團或球迷如何評價他，「但我想說的是，我非常喜歡台灣，不管是這邊的文化或是人，我真的是非常喜歡。」平野指出，來台灣這幾年，自己也從中學到了非常多東西，「台灣的環境給我非常多成長的機會，我真的是非常感謝。」談到個人去留，平野表示，自己的合約是到12月底，「不管明年有沒有續約，我到最後一刻、直到12月31號合約結束前，都會確實的、好好的就把它（總教練）做好。」平野指出，這段時間都在進行年度檢討、隊內分析，「還有為了明年的戰力編成去準備，也在確認選手休賽季計畫，目前專心做這件事。」目前兄弟已經派遣王凱程、張祖恩、劉亦智、錢可倫及大瀧幸治等投手前往日職歐力士猛牛隊秋訓。後續也規劃送選手到沖繩冬季聯盟、美國Driveline訓練機構進修，但人員的配置還在討論中。至於明年的春訓規劃，是否會再找尋客座教練或是改善春訓訓練計畫，平野笑說，「現在（自己）合約也還沒確定，所以還不知道，但我已經有想到（客座）人選。」平野強調，即便自己未獲留任，仍會將春訓計畫推薦給球團。