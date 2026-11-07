（14：18更新最終賽果表格）洛杉磯湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）在今（7）日對陣波特蘭拓荒者隊的比賽中全場狂轟53分、5籃板與5助攻，率領紫金大軍在下半場克服最多16分落後劣勢，終場以124：118逆轉險勝拓荒者，豪取4連勝並以8勝2負戰績正式登頂西區龍頭。唐西奇此役不僅達成連續4場破40分壯舉、追平傳奇巨星科比（Kobe Bryant）在2012年締造的隊史紀錄，生涯第11度單場飆破50分更正式超越傳奇名宿賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），與「戰神」艾佛森（Allen Iverson）並列NBA歷史第10位。
第三節單節狂灌20分逆轉局勢 唐西奇多項神級紀錄比肩傳奇
上半場湖人防線遭到拓荒者外線轟炸，一度落後達16分，半場打完以53比60處於劣勢。易邊再戰後唐西奇徹底接管戰局，第三節單節12投6中、連切帶投獨攬20分，率領湖人單節打出34：15的毀滅性反擊波一口氣要回雙位數領先；末節面對拓荒者里拉德（Damian Lillard）與阿夫迪亞（Deni Avdija）的瘋狂追分，唐西奇在終場前27.7秒再度命中關鍵急停跳投穩住陣腳，里夫斯（Austin Reaves）隨後快攻扣籃並穩健罰球鎖定勝利。
全場比賽唐西奇31投16中，這項瘋狂數據讓他寫下多項隊史與聯盟里程碑，他成為自2012年科比之後，首位達成連續4場比賽得分突破40分門檻的湖人球員（近7場更有6場跨越40分大關），朝科比在2002-03賽季保持的隊史連續9場超過40分紀錄挺進。
另外，這是唐西奇身披湖人戰袍第24次單場攻下40分以上，正式超越傳奇中鋒麥肯（George Mikan，23次），高居隊史第5，距離名宿歐尼爾（Shaquille O'Neal，26次）僅差2次。今晚唐西奇達成生涯第11次單場得分破50，超越賈霸的10次紀錄，追平艾佛森並列聯盟歷史第10位。
湖人陣中二當家里夫斯同樣發揮關鍵作用進帳25分，中鋒凱斯勒（Walker Kessler）繳出16分、12籃板雙十成績；拓荒者方面，阿夫迪亞貢獻22分、9籃板與11助攻準大三元，里拉德挹注22分。
文班亞馬30分助馬刺7連勝 弗拉格率獨行俠止敗
本日其他焦點賽事中，聖安東尼奧馬刺隊以124：109輕取沙加緬度國王隊，當家長人文班亞馬（Victor Wembanyama）在遭遇惡意犯規的情況下依然砍下30分、14籃板與2阻攻，開季連續9場比賽至少送出2次阻攻，創下聯盟自1992-93賽季「海軍上將」羅賓森（David Robinson，連14場）以來第二長歷史紀錄，率領馬刺豪取全聯盟現存最長的7連勝。
達拉斯獨行俠隊在大物狀元弗拉格（Cooper Flagg）繳出21分、10籃板、7助攻與3抄截全能身手的帶領下，以112：100擊退猶他爵士隊終止2連敗。
NBA 11月7日賽程比賽結果
NBA 11月8日賽程時間表（台灣時間）
我是廣告 請繼續往下閱讀
上半場湖人防線遭到拓荒者外線轟炸，一度落後達16分，半場打完以53比60處於劣勢。易邊再戰後唐西奇徹底接管戰局，第三節單節12投6中、連切帶投獨攬20分，率領湖人單節打出34：15的毀滅性反擊波一口氣要回雙位數領先；末節面對拓荒者里拉德（Damian Lillard）與阿夫迪亞（Deni Avdija）的瘋狂追分，唐西奇在終場前27.7秒再度命中關鍵急停跳投穩住陣腳，里夫斯（Austin Reaves）隨後快攻扣籃並穩健罰球鎖定勝利。
全場比賽唐西奇31投16中，這項瘋狂數據讓他寫下多項隊史與聯盟里程碑，他成為自2012年科比之後，首位達成連續4場比賽得分突破40分門檻的湖人球員（近7場更有6場跨越40分大關），朝科比在2002-03賽季保持的隊史連續9場超過40分紀錄挺進。
湖人陣中二當家里夫斯同樣發揮關鍵作用進帳25分，中鋒凱斯勒（Walker Kessler）繳出16分、12籃板雙十成績；拓荒者方面，阿夫迪亞貢獻22分、9籃板與11助攻準大三元，里拉德挹注22分。
本日其他焦點賽事中，聖安東尼奧馬刺隊以124：109輕取沙加緬度國王隊，當家長人文班亞馬（Victor Wembanyama）在遭遇惡意犯規的情況下依然砍下30分、14籃板與2阻攻，開季連續9場比賽至少送出2次阻攻，創下聯盟自1992-93賽季「海軍上將」羅賓森（David Robinson，連14場）以來第二長歷史紀錄，率領馬刺豪取全聯盟現存最長的7連勝。
達拉斯獨行俠隊在大物狀元弗拉格（Cooper Flagg）繳出21分、10籃板、7助攻與3抄截全能身手的帶領下，以112：100擊退猶他爵士隊終止2連敗。
|客隊
|主隊
|終場比分
|勝隊最高得分
|敗隊最高得分
|波特蘭拓荒者
|洛杉磯湖人
|118：124
|唐西奇（53分）
|里拉德／阿夫迪亞（22分）
|聖安東尼奧馬刺
|沙加緬度國王
|124：109
|文班亞馬（30分）
|阿卡夫（22分）
|猶他爵士
|達拉斯獨行俠
|100：112
|華盛頓（26分）
|馬爾卡寧（24分）
|費城76人
|克里夫蘭騎士
|95：119
|米切爾（23分）
|杰倫布朗（20分）
|華盛頓巫師
|亞特蘭大老鷹
|132：139
|亞歷山大華克（28分）
|喬治（33分）
|波士頓塞爾提克
|夏洛特黃蜂
|119：80
|塔圖姆（34分）
|里德（14分）
|奧克拉荷馬雷霆
|曼菲斯灰熊
|128：97
|米切爾（35分）
|傑羅姆（21分）
|多倫多暴龍
|密爾瓦基公鹿
|121：107
|巴瑞特（27分）
|希洛（23分）
|明尼蘇達灰狼
|紐奧良鵜鶘
|115：109
|多森姆（26分）
|費爾斯（24分）
|比賽時間
|客隊
|主隊
|轉播單位／盤口讓分
|06:00
|丹佛金塊
|印第安那溜馬
|NBA TV（金塊讓7.5分）
|08:30
|布魯克林籃網
|亞特蘭大老鷹
|老鷹讓6.5分
|09:00
|紐約尼克
|克里夫蘭騎士
|NBA TV（尼克讓4.5分）
|09:00
|華盛頓巫師
|奧克拉荷馬雷霆
|雷霆讓11.5分
|09:30
|奧蘭多魔術
|金州勇士
|勇士讓6.5分
|10:00
|休士頓火箭
|鳳凰城太陽
|火箭讓7.5分
|11:00
|聖安東尼奧馬刺
|波特蘭拓荒者
|馬刺讓3.5分