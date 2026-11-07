（14：18更新最終賽果表格）

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NBA 11月7日賽程比賽結果

客隊 主隊 終場比分 勝隊最高得分 敗隊最高得分 波特蘭拓荒者 洛杉磯湖人 118：124 唐西奇（53分） 里拉德／阿夫迪亞（22分） 聖安東尼奧馬刺 沙加緬度國王 124：109 文班亞馬（30分） 阿卡夫（22分） 猶他爵士 達拉斯獨行俠 100：112 華盛頓（26分） 馬爾卡寧（24分） 費城76人 克里夫蘭騎士 95：119 米切爾（23分） 杰倫布朗（20分） 華盛頓巫師 亞特蘭大老鷹 132：139 亞歷山大華克（28分） 喬治（33分） 波士頓塞爾提克 夏洛特黃蜂 119：80 塔圖姆（34分） 里德（14分） 奧克拉荷馬雷霆 曼菲斯灰熊 128：97 米切爾（35分） 傑羅姆（21分） 多倫多暴龍 密爾瓦基公鹿 121：107 巴瑞特（27分） 希洛（23分） 明尼蘇達灰狼 紐奧良鵜鶘 115：109 多森姆（26分） 費爾斯（24分）

比賽時間 客隊 主隊 轉播單位／盤口讓分 06:00 丹佛金塊 印第安那溜馬 NBA TV（金塊讓7.5分） 08:30 布魯克林籃網 亞特蘭大老鷹 老鷹讓6.5分 09:00 紐約尼克 克里夫蘭騎士 NBA TV（尼克讓4.5分） 09:00 華盛頓巫師 奧克拉荷馬雷霆 雷霆讓11.5分 09:30 奧蘭多魔術 金州勇士 勇士讓6.5分 10:00 休士頓火箭 鳳凰城太陽 火箭讓7.5分 11:00 聖安東尼奧馬刺 波特蘭拓荒者 馬刺讓3.5分

洛杉磯湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）在今（7）日對陣波特蘭拓荒者隊的比賽中全場狂轟53分、5籃板與5助攻，率領紫金大軍在下半場克服最多16分落後劣勢，終場以124：118逆轉險勝拓荒者，豪取4連勝並以8勝2負戰績正式登頂西區龍頭。唐西奇此役不僅達成連續4場破40分壯舉、追平傳奇巨星科比（Kobe Bryant）在2012年締造的隊史紀錄，生涯第11度單場飆破50分更正式超越傳奇名宿賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），與「戰神」艾佛森（Allen Iverson）並列NBA歷史第10位。上半場湖人防線遭到拓荒者外線轟炸，一度落後達16分，半場打完以53比60處於劣勢。易邊再戰後唐西奇徹底接管戰局，第三節單節12投6中、連切帶投獨攬20分，率領湖人單節打出34：15的毀滅性反擊波一口氣要回雙位數領先；末節面對拓荒者里拉德（Damian Lillard）與阿夫迪亞（Deni Avdija）的瘋狂追分，唐西奇在終場前27.7秒再度命中關鍵急停跳投穩住陣腳，里夫斯（Austin Reaves）隨後快攻扣籃並穩健罰球鎖定勝利。全場比賽唐西奇31投16中，這項瘋狂數據讓他寫下多項隊史與聯盟里程碑，他成為自2012年科比之後，首位達成連續4場比賽得分突破40分門檻的湖人球員（近7場更有6場跨越40分大關），朝科比在2002-03賽季保持的隊史連續9場超過40分紀錄挺進。另外，這是唐西奇身披湖人戰袍第24次單場攻下40分以上，正式超越傳奇中鋒麥肯（George Mikan，23次），高居隊史第5，距離名宿歐尼爾（Shaquille O'Neal，26次）僅差2次。今晚唐西奇達成生涯第11次單場得分破50，超越賈霸的10次紀錄，追平艾佛森並列聯盟歷史第10位。湖人陣中二當家里夫斯同樣發揮關鍵作用進帳25分，中鋒凱斯勒（Walker Kessler）繳出16分、12籃板雙十成績；拓荒者方面，阿夫迪亞貢獻22分、9籃板與11助攻準大三元，里拉德挹注22分。本日其他焦點賽事中，聖安東尼奧馬刺隊以124：109輕取沙加緬度國王隊，當家長人文班亞馬（Victor Wembanyama）在遭遇惡意犯規的情況下依然砍下30分、14籃板與2阻攻，開季連續9場比賽至少送出2次阻攻，創下聯盟自1992-93賽季「海軍上將」羅賓森（David Robinson，連14場）以來第二長歷史紀錄，率領馬刺豪取全聯盟現存最長的7連勝。達拉斯獨行俠隊在大物狀元弗拉格（Cooper Flagg）繳出21分、10籃板、7助攻與3抄截全能身手的帶領下，以112：100擊退猶他爵士隊終止2連敗。