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洛杉磯湖人隊今（7）日在主場迎戰波特蘭拓荒者隊，超級巨星唐西奇（Luka Doncic）全場轟下53分，不僅率領湖人以124：118擊退對手，更在生涯累積數據與開季總得分上刷新多項歷史紀錄。眼看唐西奇身穿紫金戰袍打出史詩級表現，美媒再度毫不留情對他的老東家達拉斯獨行俠開酸，直言獨行俠當年的交易簡直是「人類史上最糟糕的決定」。唐西奇此役手感火燙，全場出戰38分鐘，33投17中，效率極高地狂砍53分、5籃板、5助攻、1抄截。中場結束前，唐西奇飆進一記超遠的三分球讓全場瞬間沸騰，進球的畫面更是瞬間在社群媒體上瘋傳。在比賽最後關頭上演高難度拋投得分得分破50大關，幫助湖人鎖定6分領先優勢、順利收下勝利。根據統計，唐西奇本季前9場比賽已累積轟下驚人的361分，正式超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在1986-87賽季所創下的347分聯盟紀錄，躍升為NBA歷史第一人。此外，這也是唐西奇職業生涯第62次單場砍下至少「40分、5籃板、5助攻」的數據，一舉超越前隊友詹姆斯（LeBron James）的61次，在 NBA 歷史排行榜上升至第4位。唐西奇近期的瘋狂演出再次震撼全世界，體育記者西格爾（Brett Siegel）在比賽結束後忍不住發文開酸：「獨行俠做出了人類歷史上最糟糕的一筆交易。」湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）賽後談到唐西奇的火熱狀態時，也坦言全隊都被他的得分能力所震撼：「你根本找不到合適的詞語來形容他。所有人都知道他是籃球歷史上最出色的進攻球員之一，但他現在做到的這些事情實在太瘋狂了。你一抬頭，發現他已經拿了40分，可是感覺他好像才得了25分。這似乎已經變得像日常一樣，但這根本不正常。」