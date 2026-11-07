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GEN.G今年真的不一樣 Chovy是最大關鍵

▲GEN.G 中路 Chovy 除了在線上維持壓制力，與隊友協同作戰的能力也更加進化。 （圖／LOL Esports Flickr）

IG下路超常發揮 TheShy轉型支援隊伍

▲IG上路 TheShy打法轉型，讓隊伍有更多資源能夠投入在下路。（圖／LOL Esports Flickr）

IG想贏要靠下路 前兩局勝負最關鍵

▲IG戰隊睽違多年重返LOL世界賽四強，下一戰將面對魔王級的韓國戰隊GEN.G。（圖／LOL Esports Flickr）

《英雄聯盟》2026世界賽將迎來四強賽，周日（11月8日）上午6點，將由韓國第一種子 GEN.G 交手中國戰隊 IG，實況主、前職業賽事分析師魚丸認為，Gen.G 今年最大的進步在於團隊營運與換線策略更加成熟，IG 若想挑戰對手，必須把握下路的選角與對線優勢，尤其前兩局將是重要關鍵，預測 GEN.G 有機會以3:0直落三淘汰IG。魚丸分析，GEN.G 今年與過去幾年最大的不同，在於團隊營運與比賽節奏掌握更加成熟，過去 GEN.G 常考慮陣容組合，選擇打線不強的角色，必須依靠中期一、兩波關鍵團戰打出優勢，一旦前期節奏出現問題，就容易陷入被動，但今年配合明顯進步，特別在換線策略上，都能找到方法讓下路拿到最大經濟，同時穩住上路發育。另外就是中路 Chovy 的進化，Chovy 在線上確實是無解的存在，但過去幾年大賽，當 GEN.G 需要透過前期碰撞爭取優勢時，Chovy 時不時會為了維持自身發育與隊友脫節，但今年從 LCK 到世界賽，Chovy 對「我這個時候該做什麼」的思路相當清晰，漸漸把「不穩定」的標籤從 GEN.G 身上撕掉。IG 之所以能一路挺進四強，魚丸特別點名下路 Jiaqi 本屆表現相當亮眼，配合輔助 Meiko 的發揮超出原先預期，而中路 Rookie 在團戰中的站位與輸出角度相當有靈性，總能找到適合的進場時機，此外，打野 Wei 也具備豐富的變奏、干擾等變化，讓 IG 在比賽中有更多創造機會的方式。此外，上路 TheShy 今年的打法轉變也是 IG 一大亮點，他不像過去會追求個人對線壓制，而是配合團隊需求，選擇需要承擔壓力的角色，即使在線上沒有取得優勢，也能穩定扛住對手，讓隊伍有更多資源能夠投入下路；但有個隱憂是，本次世界賽，只要 TheShy 選出汎、薩亨這類需要主動進攻的英雄，IG 反而都無法贏下比賽。魚丸強調，GEN.G 和 IG 這場四強賽，勝負關鍵將落在下路組合，IG 必須爭取在前2場就拿到 Jiaqi 擅長的英雄搭配，像是尤娜拉、露璐，避免被 GEN.G 提前拆解組合，尤其後選權相當重要，不只能確保下路拿到完整組合，也能保留 Counter 位，讓上路 TheShy 取得較舒服的對線環境。另一方面，GEN.G 的上路 Kiin 是出了名的能扛，TheShy 想單靠個人實力打出突破，難度並不低。綜觀兩隊狀態，魚丸預測 GEN.G 有機會以3:0淘汰 IG，「IG 若想爆冷，前兩局就必須把握下路選角優勢，盡可能將陣容優勢轉換成勝利」，一旦前面錯失機會，隨著英雄組合逐漸被拆解，IG 後續將更難找到突破口，面對 GEN.G 成熟的換線與團隊營運，IG 若無法在前期建立優勢，進入中後期恐怕很難與對手抗衡。