《英雄聯盟》2026世界賽將迎來四強賽，周日（11月8日）上午6點，將由韓國第一種子 GEN.G 交手中國戰隊 IG，實況主、前職業賽事分析師魚丸認為，Gen.G 今年最大的進步在於團隊營運與換線策略更加成熟，IG 若想挑戰對手，必須把握下路的選角與對線優勢，尤其前兩局將是重要關鍵，預測 GEN.G 有機會以3:0直落三淘汰IG。
GEN.G今年真的不一樣 Chovy是最大關鍵
魚丸分析，GEN.G 今年與過去幾年最大的不同，在於團隊營運與比賽節奏掌握更加成熟，過去 GEN.G 常考慮陣容組合，選擇打線不強的角色，必須依靠中期一、兩波關鍵團戰打出優勢，一旦前期節奏出現問題，就容易陷入被動，但今年配合明顯進步，特別在換線策略上，都能找到方法讓下路拿到最大經濟，同時穩住上路發育。
另外就是中路 Chovy 的進化，Chovy 在線上確實是無解的存在，但過去幾年大賽，當 GEN.G 需要透過前期碰撞爭取優勢時，Chovy 時不時會為了維持自身發育與隊友脫節，但今年從 LCK 到世界賽，Chovy 對「我這個時候該做什麼」的思路相當清晰，漸漸把「不穩定」的標籤從 GEN.G 身上撕掉。
IG下路超常發揮 TheShy轉型支援隊伍
IG 之所以能一路挺進四強，魚丸特別點名下路 Jiaqi 本屆表現相當亮眼，配合輔助 Meiko 的發揮超出原先預期，而中路 Rookie 在團戰中的站位與輸出角度相當有靈性，總能找到適合的進場時機，此外，打野 Wei 也具備豐富的變奏、干擾等變化，讓 IG 在比賽中有更多創造機會的方式。
此外，上路 TheShy 今年的打法轉變也是 IG 一大亮點，他不像過去會追求個人對線壓制，而是配合團隊需求，選擇需要承擔壓力的角色，即使在線上沒有取得優勢，也能穩定扛住對手，讓隊伍有更多資源能夠投入下路；但有個隱憂是，本次世界賽，只要 TheShy 選出汎、薩亨這類需要主動進攻的英雄，IG 反而都無法贏下比賽。
IG想贏要靠下路 前兩局勝負最關鍵
魚丸強調，GEN.G 和 IG 這場四強賽，勝負關鍵將落在下路組合，IG 必須爭取在前2場就拿到 Jiaqi 擅長的英雄搭配，像是尤娜拉、露璐，避免被 GEN.G 提前拆解組合，尤其後選權相當重要，不只能確保下路拿到完整組合，也能保留 Counter 位，讓上路 TheShy 取得較舒服的對線環境。另一方面，GEN.G 的上路 Kiin 是出了名的能扛，TheShy 想單靠個人實力打出突破，難度並不低。
綜觀兩隊狀態，魚丸預測 GEN.G 有機會以3:0淘汰 IG，「IG 若想爆冷，前兩局就必須把握下路選角優勢，盡可能將陣容優勢轉換成勝利」，一旦前面錯失機會，隨著英雄組合逐漸被拆解，IG 後續將更難找到突破口，面對 GEN.G 成熟的換線與團隊營運，IG 若無法在前期建立優勢，進入中後期恐怕很難與對手抗衡。
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魚丸分析，GEN.G 今年與過去幾年最大的不同，在於團隊營運與比賽節奏掌握更加成熟，過去 GEN.G 常考慮陣容組合，選擇打線不強的角色，必須依靠中期一、兩波關鍵團戰打出優勢，一旦前期節奏出現問題，就容易陷入被動，但今年配合明顯進步，特別在換線策略上，都能找到方法讓下路拿到最大經濟，同時穩住上路發育。
另外就是中路 Chovy 的進化，Chovy 在線上確實是無解的存在，但過去幾年大賽，當 GEN.G 需要透過前期碰撞爭取優勢時，Chovy 時不時會為了維持自身發育與隊友脫節，但今年從 LCK 到世界賽，Chovy 對「我這個時候該做什麼」的思路相當清晰，漸漸把「不穩定」的標籤從 GEN.G 身上撕掉。
IG 之所以能一路挺進四強，魚丸特別點名下路 Jiaqi 本屆表現相當亮眼，配合輔助 Meiko 的發揮超出原先預期，而中路 Rookie 在團戰中的站位與輸出角度相當有靈性，總能找到適合的進場時機，此外，打野 Wei 也具備豐富的變奏、干擾等變化，讓 IG 在比賽中有更多創造機會的方式。
此外，上路 TheShy 今年的打法轉變也是 IG 一大亮點，他不像過去會追求個人對線壓制，而是配合團隊需求，選擇需要承擔壓力的角色，即使在線上沒有取得優勢，也能穩定扛住對手，讓隊伍有更多資源能夠投入下路；但有個隱憂是，本次世界賽，只要 TheShy 選出汎、薩亨這類需要主動進攻的英雄，IG 反而都無法贏下比賽。
魚丸強調，GEN.G 和 IG 這場四強賽，勝負關鍵將落在下路組合，IG 必須爭取在前2場就拿到 Jiaqi 擅長的英雄搭配，像是尤娜拉、露璐，避免被 GEN.G 提前拆解組合，尤其後選權相當重要，不只能確保下路拿到完整組合，也能保留 Counter 位，讓上路 TheShy 取得較舒服的對線環境。另一方面，GEN.G 的上路 Kiin 是出了名的能扛，TheShy 想單靠個人實力打出突破，難度並不低。
綜觀兩隊狀態，魚丸預測 GEN.G 有機會以3:0淘汰 IG，「IG 若想爆冷，前兩局就必須把握下路選角優勢，盡可能將陣容優勢轉換成勝利」，一旦前面錯失機會，隨著英雄組合逐漸被拆解，IG 後續將更難找到突破口，面對 GEN.G 成熟的換線與團隊營運，IG 若無法在前期建立優勢，進入中後期恐怕很難與對手抗衡。