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▲沈伯洋今替林家豪站台。（圖／沈伯洋辦公室提供）

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨錄製節目，與國民黨議員秦慧珠合體，兩人合照時雙雙比出「3號」手勢，讓藍營基層炸鍋，秦事後則稱「照片留給大家自行評斷」。對此，沈伯洋今（7）日受訪時表示，昨天與秦姐討論非常熱烈，秦姐完全是根據現在的工作職位、提出相關疑問，非常的精彩，若秦姊被藍營支持者出征，「我覺得有點可惜」。沈伯洋昨與秦慧珠同台錄製政論節目，兩人合照雙雙比出「3號」手勢，沈伯洋則解釋，因為兩人選舉號次都是3號；秦慧珠透過臉書表示，雖然彼此政治立場不同，但市政問題本來就值得公開討論，也應該有理性交流的空間；至於照片引起的各種討論，就留給大家自行評斷吧，「慧珠關心的，始終是台北市的未來，以及市民真正需要的建設與發展」。沈伯洋下午替台北市議員候選人林家豪站台，媒體會前詢問，秦慧珠與沈伯洋合照時，比出「3號」手勢，卻被藍營支持者出征？沈伯洋聽聞後反問，「真的假的？」他說，昨天與秦姐討論非常熱烈，秦姐完全是根據現在的工作職位、提出相關疑問，非常的精彩，「我有看到秦姊發文，我們支持者去留言，都蠻正面的」，很謝謝秦姊提出這些問題，因為這真的就是市政所需要的，若秦反而被自己支持者出征，「我是沒看到，若是這樣，我覺得有點可惜」。沈伯洋提到，前天他們去拜訪前議長陳健治，又因為在節目裡面遇到議員，「我們都知道對方跟我們不同黨派，就是因為不同黨派，反而更要交流、更要溝通」，因為大家以後都是要不分黨派、不分顏色，來為這座城市共同努力。媒體關切，何時拜會民眾黨前立委黃珊珊、親民黨主席宋楚瑜？以及宋楚瑜針對台北市長蔣萬安拋出遷建松山機場一事表達反對立場。沈伯洋說，原則很簡單，任何有助市政的，都希望能請教，現在能請教誰？能不能夠約得成？還是要看大家時間。沈伯洋提到，跟他比起來，宋省長更有資格談松機議題，因為對方有行政經歷、熟悉議題，大家對於國防、國安、後送、運量等問題有太多疑問，雖然選舉剩下20幾天，但蔣萬安提出政見，仍有必要釋疑。