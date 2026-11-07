中央氣象署表示，今年第31號颱風「查帕卡」，今（7）日下午2時，在關島北方海面生成，未來路徑將沿著高壓邊緣往西北西方向移動，後續再朝東北轉向，雖然強度上看中颱，但對台灣並不會有直接影響。
查帕卡明後天轉中颱 路徑大轉彎
氣象署預報員張承傳指出，查帕卡颱風路徑將通過關島北方海面，朝日本南方海面移動，之後逐漸轉彎，過程中還是會經過比較溫暖的海面，因此有機會在明後兩天升級為中颱，不過距離台灣最近時仍有約1500公里，對台灣無直接影響，但下周二至周四可能為東部及恆春半島帶來長浪。
入秋最強冷空氣下周一報到 北台灣探16度
近期天氣方面，張承傳說明，明（8）日白天東北季風減弱，北部、宜蘭氣溫稍回升，東半部地區有局部短暫雨，西半部地區為晴到多雲；不過下周一清晨至下周三（11月9日至11月11日），台灣將迎接今年入秋後較強的一波東北季風，大台北、宜蘭全天都有短暫雨，且要注意局部較大雨勢發生的機率。
氣溫降幅也相當明顯，最冷的時段會落在下周一深夜至下周二清晨，中部以北、東北部普遍只有16至17度，局部地區可能會再低1至2度，白天高溫約20度，南台灣、花東的低溫也會來到18至20度，直到下周四、下周五東北季風減弱，各地早晚低溫才會回到20度左右。
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署預報員張承傳指出，查帕卡颱風路徑將通過關島北方海面，朝日本南方海面移動，之後逐漸轉彎，過程中還是會經過比較溫暖的海面，因此有機會在明後兩天升級為中颱，不過距離台灣最近時仍有約1500公里，對台灣無直接影響，但下周二至周四可能為東部及恆春半島帶來長浪。
近期天氣方面，張承傳說明，明（8）日白天東北季風減弱，北部、宜蘭氣溫稍回升，東半部地區有局部短暫雨，西半部地區為晴到多雲；不過下周一清晨至下周三（11月9日至11月11日），台灣將迎接今年入秋後較強的一波東北季風，大台北、宜蘭全天都有短暫雨，且要注意局部較大雨勢發生的機率。
氣溫降幅也相當明顯，最冷的時段會落在下周一深夜至下周二清晨，中部以北、東北部普遍只有16至17度，局部地區可能會再低1至2度，白天高溫約20度，南台灣、花東的低溫也會來到18至20度，直到下周四、下周五東北季風減弱，各地早晚低溫才會回到20度左右。