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▲雖然詹姆斯離開對於湖人戰力絕對是扣分，但是只有這樣才能確立唐西奇地位。（圖／美聯社／達志影像）

在今（7）日以124：118力克開季高居西區龍頭的波特蘭拓荒者隊之後，洛杉磯湖人隊拉出一波4連勝，以8勝2負的戰績強勢登頂西區榜首。全場出戰38分鐘、狂轟53分、5籃板與5助攻的唐西奇（Luka Doncic），在洛杉磯主場球迷的震耳欲聾呼喊聲中，他展現了自己的籃球天賦。看著他撕碎哈樂戴（Jrue Holiday）、卡馬拉（Toumani Camara）這些頂尖防守者，你不禁會得出一個無比清晰的結論：唐西奇就是自已故傳奇巨星「黑曼巴」科比（Kobe Bryant）之後，湖人隊史乃至於全聯盟最危險的進攻大殺器；而2026-27賽季的年度MVP獎座，也是時候該毫無懸念地交到他手中了。本賽季至今，唐西奇繳出場均40.1分、7.8籃板與7.7助攻的荒謬成績單，三項命中率更是不可思議的50%、42%與87%。在擊敗拓荒者的這一夜，他一人改寫了多座歷史豐碑。唐西奇已連續7場比賽至少攻下35分、5籃板與5助攻，在NBA浩瀚歷史中，此前僅有傳奇名宿「大O」羅伯特森（Oscar Robertson）曾達成過此等神蹟。另外，他還是自2012年2月的科比之後，整整14年來首位能夠連續4場狂轟40分以上的湖人球員。這是唐西奇身披紫金戰袍第4度轟破50分，正式超越傳奇巨星詹姆斯（LeBron James）的3次紀錄，與麥肯（George Mikan）並列隊史第4；生涯第62次單場繳出至少「40分、5籃板、5助攻」，同樣超越詹姆斯的61次，躍居NBA歷史第4位。如同隊友里夫斯（Austin Reaves）賽後難掩驚嘆的自白：「你根本找不到詞彙形容他。你一抬頭，發現他已經拿了40分，但感覺好像才得了25分。大家似乎對此習以為常，但這根本不正常！」湖人名宿費雪（Derek Fisher）賽後點出唐西奇無解的進攻技術源自於全面性。從持球旱地拔蔥三分、接球跳投、高位擋拆策應，到禁區拋投與空接輸送，唐西奇具備了籃球史上最多樣的進攻手段。他直塞籃下的餵球能力，讓中鋒凱斯勒（Walker Kessler）近4場繳出場均15.5分、12.5籃板與70%命中率。詹姆斯當然是個傳奇，而且在這個年紀是個非常優秀的球員，但是他在NBA的世界不是只有籃球，有人因此也有江湖、會排座次，有詹皇這個活傳奇在，唐西奇永遠也很難完全接管球隊，這就是事實。雖然詹姆斯離開對於湖人戰力絕對是扣分，但是只有這樣才能確立唐西奇地位，球隊也才能完全往下一個方向前進。這和唐西奇、詹姆斯之間的關係好不好無關，也和湖人是不是尊重功勳元老無關，這是職業聯賽的殘酷性。而從今年夏天，我們也的確看到唐西奇展現出更多對於球隊的責任感，他對自己更自律、也自發組織隊友季前訓練，成績反映在目前湖人的表現上。本季能夠阻止文班亞馬搶下MVP的人只剩唐西奇，只要湖人能維持目前的表現和戰機，他很有機會用一座獎盃正式為自己加冕。