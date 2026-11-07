鼎泰豐再因貼心服務引發網友討論，美食部落客「大豬小豬躒餐盤」日前在臉書粉專發文表示，自己在鼎泰豐只點一份蝦仁炒飯，卻接連收到兩盤，原來是廚師不小心多加肉絲，重新製作後，店家將兩份餐點一併送上，讓她意外獲得另類「買一送一」，直呼這次服務值得100分。
鼎泰豐炒飯意外「買一送一」！原因曝光被讚爆
美食部落客「大豬小豬躒餐盤」日前在臉書發文分享，表示自己明明只點了一盤蝦仁炒飯，鼎泰豐店員卻接連送上兩盤，讓她摸不著頭緒，心裡還想著「這是要幹嘛」。
沒想到詢問店員後才知道，原來是廚師在製作第一份炒飯時不小心多加肉絲，因此又另外重炒一份，店家最後決定將兩盤都送給她。
這份意外招待讓她又驚又喜，笑說：「不是愛吃炒飯到點二盤，是因爲一盤是鼎泰豐送的」，更將這次經驗列為「愛上鼎泰豐的100個理由」，給予服務滿分評價，笑喊：「不要只知道結帳只給你新鈔。」
貼文曝光後，網友們紛紛驚呼，「看起來好像不錯」、「VIP通道」、「服務竟然這麼好」。「大豬小豬躒餐盤」也笑稱給鼎泰豐的服務打100分，直呼：「人人都是VIP！」
鼎泰豐小細節滿分！找錢只給客人新鈔
至於「大豬小豬躒餐盤」說的結帳給新鈔，則是日前有顧客發現，鼎泰豐多年來堅持以新鈔找零，背後是希望顧客付款時也能感受到尊重。
這項做法起因於早年一間餐館兌換新鈔的服務，鼎泰豐後來將其延續至今，每家分店開店前都會派人到銀行準備30萬至50萬元新鈔，舊鈔則不會再次拿來找給其他客人。消息曝光後，被不少網友大讚小細節很加分。
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美食部落客「大豬小豬躒餐盤」日前在臉書發文分享，表示自己明明只點了一盤蝦仁炒飯，鼎泰豐店員卻接連送上兩盤，讓她摸不著頭緒，心裡還想著「這是要幹嘛」。
沒想到詢問店員後才知道，原來是廚師在製作第一份炒飯時不小心多加肉絲，因此又另外重炒一份，店家最後決定將兩盤都送給她。
貼文曝光後，網友們紛紛驚呼，「看起來好像不錯」、「VIP通道」、「服務竟然這麼好」。「大豬小豬躒餐盤」也笑稱給鼎泰豐的服務打100分，直呼：「人人都是VIP！」
鼎泰豐小細節滿分！找錢只給客人新鈔
至於「大豬小豬躒餐盤」說的結帳給新鈔，則是日前有顧客發現，鼎泰豐多年來堅持以新鈔找零，背後是希望顧客付款時也能感受到尊重。
這項做法起因於早年一間餐館兌換新鈔的服務，鼎泰豐後來將其延續至今，每家分店開店前都會派人到銀行準備30萬至50萬元新鈔，舊鈔則不會再次拿來找給其他客人。消息曝光後，被不少網友大讚小細節很加分。