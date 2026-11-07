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▲霍建華（如圖）在《如懿傳》中，向周迅坦白對李沁飾演的寒香見心意時，台詞與《再婚皇后》超相似。（圖／翻攝自Disney+）

韓劇《再婚皇后》播出後引發關注，其中飾演渣男皇帝「索本修」的朱智勛、與李世榮飾演的小三「菈絲塔」更是讓大家氣得牙癢癢。其中，朱智勛在與皇后「娜菲爾」（申敏兒 飾）坦白自己愛上別人後竟說第一次感受到心動，讓從青梅竹馬就與他一路走來的申敏兒超傻眼。不過這句台詞也讓大家覺得超耳熟，原來在陸劇《如懿傳》中同樣演渣男皇帝的霍建華，也在為了擄獲「容妃」寒香見（李沁 飾）時，對皇后（周迅 飾）說過類似台詞，讓劇迷都直呼根本是「渣男語錄」。在第2集中，朱智勛向皇后申敏兒坦承愛上逃亡奴隸李世榮，並要求正式納她為情婦，但因皇室規定身分不明的奴隸不能進入皇室，因此遭到申敏兒的反對，不料朱智勛竟完全無視規定，執意要讓李世榮入宮，還說：「多虧了那女子，我才第一次明白何謂心動。」讓從小到大就跟他在一起，並步入禮堂結為夫妻的申敏兒感到非常震驚又心痛的質問：「你怎麼能…對我說出這種話？」朱智勛則超渣的說自己也沒料到會這樣。而這段台詞也讓劇迷們越聽越耳熟，竟發現在2018年播出的中國古裝劇《如懿傳》中也曾聽過。劇中霍建華飾演的「皇帝」弘曆與「皇后」如懿同樣是青梅竹馬，皇帝雖然有許多後宮，但對皇后依然非常好，直到遇見李沁飾演的寒部第一美人「寒香見」後，就算她心有所屬，也執意將她納入後宮，並從「容貴人」一路晉升到「容妃」。皇帝為了擄獲她的芳心，不僅狂開特例，還穿上他們部落的衣服，將李沁的親友接進宮裡讓她開心。除此之外，霍建華因喝醉想強迫李沁發生關係，讓她奮而抵抗，並不吃不喝的絕食，霍建華只好請周迅幫他想辦法，並真情流露表示自己不該輕易動心，所以一直很克制，直到遇到李沁，「這一回朕理智不了了，朕一見到香見才知道什麼叫一見傾心。」讓周迅痛心反問：「皇上您說什麼呢？」這段對話跟朱智勛與申敏兒幾乎一模一樣，讓劇迷都忍不住直言根本是「渣男語錄」。