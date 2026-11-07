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中華職棒中信兄弟今年打出「開低走高」的一個賽季，上半季排名聯盟墊底，下半季卻異軍突起奪冠，最終在台灣大賽不敵味全龍，以亞軍作收。兄弟總教練平野惠一今（7）日坦言，上半季戰績不佳時，曾經正面思考，或許有機會在選秀中取得前段順位，並補強海外歸國好手，不過隨著戰績回升、再次殺入台灣大賽，「狀元」也漸行漸遠，也讓他苦笑，「我們明年又在後面了。」兄弟今年戰績「開低走高」，雖然上半季墊底，但雙箭頭張仁瑋、張士綸打出亮眼的成績，讓外界看見兄弟野手的養成成果。平野指出，雖然他執教首年就奪冠，但馬上就重新審視團隊戰力，「尤其是一軍的主力，平均年齡是偏高的。我也跟球團提案，說我們要注重的（危機）地方，必須要去把下一代陣型培養出來才行。我從執教第2年就抱持這樣（養成）的想法，去做調度、調配。」平野表示，今年剛開季時刻意讓曾頌恩、岳政華、黃韋盛扛中心打線，「所以當在5月我們戰績真的很不好的時候，我反而覺得這是大好的機會，是可以把年輕人放上去的好機會。」平野坦言，上半季結束時，外界對兄弟的看法大概是全年第5名或墊底作收。平野不諱言，若最後以全年第5或第6結束賽季，反而是很好的機會，「那我們明年的選秀順位……可能會有些海外回來的選手，或是我們在需要加強的地方去選秀補強，可以順利去補到我們需要的人才。」平野透露，雖然當時戰績不佳，但心中其實是蠻正面的，「總算有機會讓我們在選秀前段。」平野直言，選秀的順位真的影響很大，「這幾年唯一比較前面的就是在2024年，那是我們唯一可以在前段選人的時候。也理所當然，在前面選自然比較有利，所以今年全隊打出這樣的成績，我覺得大家真的很努力了。」不過隨著兄弟下半季奪冠又殺入台灣大賽，選秀前段的想法也消失在平野腦海中，「就像我說的，我很討厭輸球，所以當贏球時，自然而然不會有奇怪的想法。」他笑說，「台灣大賽結束之後過兩天，我心想：『啊！我們明年又在後面了！』就是這幾年大概都是這樣子。」平野表示，兄弟未來一定會遇到世代交替的轉換期，以他目前來看，野手有慢慢銜接上來，但投手部門仍需要加強，「未來必須多啟用年輕投手，不然真的會是非常頭痛的問題。」兄弟在台灣大賽後，派遣王凱程、張祖恩、劉亦智、錢可倫及大瀧幸治等投手前往日職歐力士猛牛隊秋訓。平野也不忘關心選手動態，「前陣子跟他們通電話，有詢問他們覺得怎麼樣，得到的回饋是『完全不同水準、等級』。」平野對於選手的反應感到欣慰，「希望他們藉此去思考，如何才能追上別人的腳步，並且把學習的成果帶回來。」