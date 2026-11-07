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成人換上孩子視角 理解「不是孩子不小心」

▲蕭美琴副總統指出，兒童交通安全需要政府與民間共同努力，政府將持續透過跨部會合作、教育扎根及改善校園周邊人行環境。（圖／總統府提供）

▲靖娟基金會強調，交通安全教育不應等到孩子真正走上馬路才開始，而應從日常生活持續累積。（示意圖／記者徐銘穗攝）

三大安全課程 讓交通風險變成孩子做得到的練習

根據內政部警政署交通事故統計資料，114年全台0至14歲兒童行人死傷達1,500人，平均每天超過4人；兒童乘客死傷更高達11,012人，兩者合計超過1萬2千人次，平均每天約34人次因交通事故傷亡。從步行上學到搭車外出，交通風險存在於孩子每天的生活中。靖娟兒童安全文教基金會今（7）日於華山1914文化創意產業園區舉辦「小黃帽交通安全童樂會」，以「成為全家的安全小英雄」為主題，攜手全家便利商店及企業夥伴，將行人、乘車與車輛安全轉化為互動任務，讓親子透過實際操作，學習辨識日常移動中的交通風險。兒童並不是縮小版的大人。受到身高、視野及認知與判斷能力發展影響，兒童未必能辨識交通道路上的危險。今年靖娟基金會與「全家」再度攜手，將孩子熟悉的便利商店化身為「交通安全教室」，並設計成人「兒童視角」體驗，讓大人透過視角轉換器，以孩子的高度重新觀察貨架與周遭環境，再與成人視角比較，親身感受視線降低後產生的遮蔽與限制，體會孩子眼中與大人截然不同的世界。蕭美琴副總統表示，兒童交通安全需要政府與民間共同努力，感謝靖娟兒童安全文教基金會長年投入兒童安全教育與事故預防。她指出，兒童安全涵蓋交通、居家及網路等面向，政府將持續透過跨部會合作、教育扎根及改善校園周邊人行環境，結合中央、地方與民間力量，共同建構完善的兒童安全防護網，讓孩子平安、健康、快樂地成長。長期關注兒童交通安全的立法委員林月琴表示，交通改革不能只靠孩子小心，政府更需負起改善環境的責任。因此委員與靖娟合作體檢六都22所通學區，揭露人行道中斷與寬度不足問題，促成國土署推動「通學示範區」與地方工程發包；同時積極推動修法，將強制車險死亡及失能給付由200萬調升至300萬，建立合理保費機制；並要求強化兒少事故數據治理與各年齡層交安教育。她強調：「真正安全的道路，是讓孩子即使犯了錯，也不會付出生命的代價。全家便利商店公共事務暨品牌溝通室資深經理黃敏淳表示，「全家」長期深耕社區，自2020年起即攜手靖娟基金會推動「小黃帽交通安全教育計畫」，結合靖娟的兒童交安專業與「全家」深入社區的通路優勢，持續讓交通安全教育走進孩子的日常生活。「便利商店是孩子與家長熟悉的生活場景，也是連結家庭、校園與社區的重要據點。今年特別透過便利商店場景設計兒童視角體驗，希望讓大人從孩子的高度重新認識日常環境中的潛在風險，讓『全家』不只是大家購物停留的地方，也能成為傳遞安全觀念的生活據點，陪伴孩子與家長一起認識風險，讓每一次出門，都能更安心地回家。」靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏表示：「我們常提醒孩子過馬路要看清楚、要小心，但在要求孩子注意之前，大人也需要先理解，他站的位置是不是真的看得到。」她強調，兒童交通安全不能只靠孩子自己避開危險，大人除了陪伴與示範，也應從孩子的身高與能力重新檢視道路環境。當成人真正理解孩子「看見的世界」與自己不同，才能在陪伴、駕駛與日常用路時做出更適切的安全判斷，降低兒童交通事故風險。今年童樂會規劃「交通觀察課」、「安全行動課」及「安全移動課」三大主題。從號誌判斷、視野死角與夜間可見度，到安全帽、安全帶、兒童安全座椅及大型車內輪差，將孩子日常可能遇到的交通情境轉化為實際任務，讓交通安全不只是「記住規則」，而是在體驗中學會觀察、判斷與行動。靖娟基金會強調，交通安全教育不應等到孩子真正走上馬路才開始，而應從日常生活持續累積。今天的孩子，未來也將成為行人、騎士與駕駛；從小培養觀察環境、辨識風險、正確乘車及尊重其他用路人的能力，才能為未來的安全用路奠定基礎。本次活動特別感謝全家便利商店股份有限公司共同主辦，以及福特六和汽車股份有限公司、巧兒宜國際股份有限公司、遠通電收股份有限公司、優步福爾摩沙股份有限公司、台灣米其林輪胎股份有限公司等夥伴共同響應。透過不同產業的專業與資源投入，將交通安全知識轉化為親子能理解、能操作的學習內容。靖娟基金會期待持續串聯企業與社會力量，讓兒童交通安全教育走進更多家庭，共同朝向兒童交通事故零死亡的目標前進。