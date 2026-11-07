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▲張惠妹去年跨年夜發行單曲〈我的存在就是 愛你〉，另一分身「阿密特」同時推出〈你的存在就是愛我〉。（圖／聲動娛樂提供）

▲《我們的藍調時光》張鈞甯和周渝民（右）三度合作，預計12月3日在Netflix全集上架。（圖／米神國際）

天后張惠妹（阿妹、妹神）已經9年沒有推出新專輯，最近一次發表單曲也是去年跨年夜，在此期間幾乎沒有任何消息，連調酒師男友Sam（姚善鏞）都戲稱她是「失蹤人口」，沒想到，昨（6）日台版影集《我們的藍調時光》釋出預告片，妹神的標誌性嗓音出現在片尾，讓大批網友驚喊：「Amei上班啦！」張惠妹2017年底推出第19張個人專輯《偷故事的人》後，至今沒有再發行正規錄音室專輯，去年跨年夜才無預警上架數位雙單曲〈我的存在就是愛你〉與〈你的存在就是愛我〉，不少歌迷對她的新專輯望穿秋水，本人日前發文宣傳愛將葛西瓦新歌〈失蹤人口〉MV，男友Sam則開玩笑在IG放上阿妹的照片，笑稱女友也算是歌壇的「失蹤人口」。歌迷的等待終於有了回報，由周渝民、張鈞甯等大卡司主演的台劇《我們的藍調時光》昨天公布正式預告片，許多網友驚覺片尾流洩出的歌曲就是阿妹的聲音，紛紛洗版留言：「是妹神的聲音嗎」、「天啊～妹神的歌聲一出現就是神啊！炸期待完整版釋出」、「妹神駕到」、「最後的歌也太好聽了」、「惠mei終於營業了！」《我們的藍調時光》改編自同名韓劇，本劇以澎湖為主要背景，講述一群高中同學相隔25年後重逢，透過各自的人生經歷，交織出多年來累積的情感牽絆與難以放下的過往，演員集結周渝民、張鈞甯、鍾欣凌、信（蘇見信）、王柏傑、安心亞、鄭人碩、郭泓志等人，全劇共14集，預計12月3日在Netflix全集上架。