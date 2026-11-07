我是廣告 請繼續往下閱讀

▲念慈安靈功德協會與黎明國際同濟會，今天在台中新光三越旁惠安停車場舉辦「熱血同行・愛心無限」捐血活動，號召民眾挽袖助人。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.7)

▲活動獲香格禮坊、元進莊等業者響應，提供禮盒、禮券及滴雞精，感謝民眾熱血參與。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.7)

念慈安靈功德協會與黎明國際同濟會今天在台中新光三越旁惠安停車場舉辦「熱血同行・愛心無限」捐血活動，號召民眾挽袖助人，盼募集逾200袋血液。藝人連靜雯連續第二年擔任公益愛心大使，除與民眾合照，也帶領十多名團隊夥伴到場，為排隊民眾提供按摩舒緩服務。念慈安靈功德協會創會會長留峰甫表示，近期各地血庫面臨庫存壓力，協會因此串聯社團與企業資源，盼透過捐血活動協助補充醫療用血。去年在同一地點舉辦活動，共募集168袋血液，今年希望突破200袋，讓更多民眾加入捐血行列。活動獲香格禮坊、元進莊等業者響應，提供禮盒、禮券及滴雞精。主辦單位表示，捐血250毫升可獲兩張禮券及太陽餅禮盒，捐血500毫升則可獲四張禮券及蛋黃酥禮盒；元進莊另提供200份滴雞精，感謝民眾熱血參與。連靜雯表示，去年受好友留峰甫邀請參與活動，深受現場民眾的熱情感動，當時答應隔年再來，今年如約到場。主辦單位也安排前100名捐血民眾可與她合照、簽名，吸引部分粉絲從台北、高雄等地專程前來。考量民眾排隊等候、久站容易疲累，連靜雯這次帶著十多名健康事業團隊夥伴及按摩儀器到場，協助民眾放鬆。她說，希望透過服務與聊天，感謝大家捐血助人，也分享健康生活觀念，讓等待過程多一分溫暖。黎明國際同濟會會長何茂釧表示，會員參與公益以自發自願為原則，有時間就到場協助，無論捐血或投入現場服務，都是支持公益的方式。他認為，行善最可貴的是出於自願，期待結合社團、企業與民眾的力量，持續累積助人能量。