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王惠美卸任前喊「建設不能等」 卓榮泰正面承諾

行政院長卓榮泰今（7）日南下彰化出席「東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程」全線通車典禮。距卸任僅剩48天的彰化縣長王惠美，致詞時開啟「建設請命模式」，連番盤點多項重大計畫，高分貝喊話「彰化的建設不能等」！卓榮泰致詞時正面肯定彰化在中部發展的關鍵地位，強調王惠美勾勒的地方藍圖，中央都會積極且及時審議，攜手加速地方產業起飛。「台76線台19線以西延伸工程」全長約21公里、耗資高達195.5億元，沿線設置縣道148、新水及台19等3處交流道。未來這條路廊不僅貫通台61線西濱、國道1號及國道3號，更串起二林中科園區、二林精密機械園區與芳苑工業區等產業命脈，從芳苑直通南投草屯將可省下20分鐘車程。今日的通車典禮，卓榮泰與王惠美再度同台，國民黨立委謝衣鳯、民進黨彰化縣長候選人陳素月等藍綠要角也到場。即將於48天後任滿卸任的王惠美致詞時，特別向卓榮泰表達感謝，透露日前北上赴行政院請託的11項彰化重大建設中，水五金特定區案已率先傳來審定通過的捷報。她把握機會接續請命，指出後續還有彰交特定區、員林自行車產業園區、二林精密機械園區等重大案子，仍亟需中央全力支持，「彰化的鄉親等很久了，建設更是刻不容緩」，拜託中央繼續協助加速落實。面對王惠美的當面請託，卓榮泰隨後給予積極且正面回應。卓榮泰指出，彰化在中部精密智慧新核心布局中，始終扮演無可取代的關鍵角色。對於王惠美親自向行政院提出的11項重大建設藍圖，卓榮泰逐一點名肯定，特別盛讚員林自行車園區極具在地產業特色，水五金案中央也已及時審議處理。卓榮泰進一步承諾，包含彰交特定區主要計畫、擴大彰化市都市計畫，以及彰化捷運路網等重大建設，中央與地方都已展開密切的溝通與討論。行政院一定秉持「中央與地方步伐一致」的精神，在王惠美與政院共同擘劃的地方建設藍圖之下，一一審議、逐步落實推動，全力帶動彰化生活與經濟量能全面升級。