我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全聯全電商雙11購物節優惠來了！每天3波11元商品要搶。（示意圖╱全聯提供）

▲家庭日常消耗品趁箱購優惠補貨更方便！「黑松FIN補給飲料580ml×24瓶」特價。（圖／全聯提供）

熱）」買5送6只要175元，平均一杯只要16元。活動將於11月11日00:00起全天限時開搶，限量 11,111組，售完為止。



【活動資訊】

◾開賣時間：11/11（三）00:00起全天限時開搶

◾優惠內容：中杯經典美式（冷/熱）買五送六 $175元

◾限量 11,111組，售完為止

◾兌換期限至2026/12/26

◾僅提供線上支付購買，自備飲料杯再享省5元優惠



▲美廉社咖啡買5送6 限量11111組 單杯不到16元。（圖／美廉社提供）



全聯全電商雙11購物節優惠開跑！即日起至11月12日，每天10:00、15:00、21:00各推出1款限量11元商品，從美妝保養、食品到家電都有機會超低價入手，其中更包含不沾鍋深湯鍋、雅詩蘭黛小棕瓶、Panasonic除濕機等商品。此外，還有飲料、奶粉、洗衣精箱購優惠，每天限量搶5折券，輸入指定優惠碼滿千再享85折。全聯全電商雙11購物節優惠來了！每天3波11元商品要搶，即起至11月12日每天10:00、15:00、21:00各推出1款限量商品，從吃喝、保養到居家家電，通通挑戰11元帶回家。11/7「Medi-peel美蒂菲 玫瑰玻尿酸膠原蛋白面膜50片/盒」、「CHIMEI奇美 70L三層紫外線烘碗機」及「瑞康屋 鈦合金鍛造不沾鍋深湯鍋5L」11/8「樂維根 經典植物優蛋白巧克力1kg」、「特福 極巧系列不沾鍋具3件組」與「惠而浦 20公升燒烤微波爐」。11/9「洪瑞珍 三明治經典口味18入」、小棕瓶「雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露115ml」及「日立 免紙袋無線型直立吸塵器」11/10再推「BRITA MAXTRA Pro All-in-1濾芯12入」、「SONY SRS-ULT10藍牙喇叭」與市價9,990元的「3M 極淨便捷系列S004淨水器特惠組」。11/11「PP石墨烯 第四代石墨烯能量護膝」、「ASUS華碩 ROG Strix 27型2K 180Hz電競螢幕」，晚間21:00壓軸搶市價9,990元的「Panasonic國際牌 6公升一級能效除濕機」11/12「PP石墨烯 蠶絲助眠眼罩」、「ZHIBAI直白 高速BLDC正負離子吹風機」及「Okline 6A 100W TYPE-C手機快充線」除了限量11元商品，全聯全電商也推出民生用品箱購優惠，適合趁雙11一次補貨。11月6日至11月11日，「黑松FIN補給飲料580ml×24瓶」活動價390元，平均每瓶約16.25元；「克寧100%純生乳奶粉2.2kg×6罐」活動價3,510元。清潔用品方面，「ARIEL抗菌洗衣精／洗衣液補充包－室內晾衣1690g×6包」活動價1,049元；「春風抽取式衛生紙130抽×12包×6串」活動價888元，換算平均每包約12.3元。全聯全電商再加碼購物折價券，即日起至11月12日，每天10:00、12:00、14:00、16:00、18:00、20:00限量開放搶5折券，單筆消費滿1,000元享5折，最高折抵511元。另外，還有不同消費門檻的滿額折價券，每天00:00、12:00、15:00、18:00限量搶滿1,500元折111元；00:00、13:00、16:00、19:00限量搶滿3,000元折200元；00:00、14:00、17:00、20:00限量搶滿4,500元折300元，以上優惠券皆須於領取當天使用完畢。此外，11月6日至11月12日每天10:00至23:59，輸入折扣碼「雙11就來全電商」，單筆消費滿1,000元享85折，最高折抵211元，數量有限、先用先贏。雙11當天還有更多限時優惠，11月10日23:00至11月11日23:59，單筆消費滿1,111元即可折抵111元；11月11日當天11:00至21:00，每小時限量開搶1折券，不限消費門檻，最高折抵211元，優惠券須於領取當天使用完畢，想搶便宜的民眾可提前設定鬧鐘，把握限時優惠。且咖啡控記得把握雙11，即起至11月11日美廉社特別推出APP一日限時活動，「中杯經典美式（冷/