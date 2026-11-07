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麻油雞加冰糖、桂圓湯頭甜爆！加玉米隱藏美味

▲天氣轉涼想喝麻油雞，除了傳統薑片、雞肉與高麗菜，還能試試客家風味的冰糖、桂圓組合，或加入玉米增加自然甜味。（圖／讀者提供）

國慶主廚麻油雞做法一次看！先煸雞肉再下麻油

今（7）日迎來立冬，不少人安排薑母鴨、羊肉爐及麻油雞等冬令進補料理。其中，客家麻油雞的湯頭帶有自然甜味，過去有網友分享家傳作法，關鍵就在冰糖與桂圓，即使使用全酒烹煮，喝起來也不會有明顯酒味，搭配白飯或麵線都相當對味。另外，加入玉米也能增加湯頭甜度，國慶主廚阿慶師則提醒，雞肉先乾煸逼油、薑片炒至金黃後再下麻油，最後加入米酒與配料慢煮，也可以加入冰糖調味，湯頭更清甜。有網友曾分享客家麻油雞湯的傳統煮法，表示湯頭喝起來甜甜的，主要是因為加入冰糖，即使全程使用米酒，也不會留下濃厚酒味，拿來拌飯更是一絕。貼文引起不少人認同，留言表示：「愛吃客家麻油雞+1，湯頭更鮮甜一點，拌麵線跟飯，比一般麻油雞還要讚，冰糖是關鍵」、「客家麻油雞的精髓就是冰糖！喝起來甜甜的，冬天來一碗真的超棒」。除了冰糖，也有人會放入桂圓，讓湯頭多一層甜香，「我媽媽也是會加桂圓耶！原來媽媽是偷學客家人的」，也有人補充，客家麻油雞有不同家庭版本，除了冰糖、桂圓，有些人還會加入桔餅，讓湯喝起來更加甘甜。除了客家風味的甜湯頭，也有人推薦在麻油雞裡加入玉米，搭配原本常見的高麗菜，能讓湯汁多出自然甜味與香氣。不少內行人分享，「麻油雞+玉米，很好吃」、「這個玉米吸滿了米酒才是精華」。國慶主廚阿慶師過去也曾在YouTube頻道示範麻油雞料理。他建議先將雞肉洗淨、去除血水，再撒少許鹽巴按摩，幫助提升肉質口感及釋放甜味。老薑則保留外皮，切成薄片備用。烹調時先將鍋子預熱，不必放油，直接下雞肉拌炒，慢慢逼出雞油，再加入薑片，炒至雞肉與薑片呈現金黃色後才倒入麻油。接著維持中小火炒約2分鐘，讓麻油香氣充分釋放，再趁熱加入一罐米酒，轉小火慢煮，使酒香逐漸融入湯汁；若不習慣全酒料理，也能依喜好加入適量清水。最後以味霖或冰糖、鹽巴調味，繼續小火熬煮，再放入米血、杏鮑菇、雞蛋及高麗菜，等食材煮熟即可上桌。阿慶師表示，依照這樣的步驟料理，不只能吃到雞肉香氣，湯頭也會清甜、不帶苦澀尾韻，即使平常不敢吃酒的人，也會忍不住喝光整碗。