韓國男神蘇志燮今年6月憑韓劇《金特務：本色回歸》再創事業高峰，不只以23%收視率寫下亮眼成績，還自掏腰包花費約220萬元台幣，送給300名劇組人員每人1公克黃金，暖心舉動引發討論。沒想到他今（7）日晚間相隔1年來台，在台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會，竟然把黃金也帶來台灣，準備送給幸運粉絲，最後由坐在6樓包廂的Jessica中獎，讓她激動到快哭出來，連蘇志燮聽完粉絲告白都忍不住哽咽；但當被問到下一步要不要送房子，他雖然尷尬但沒有拒絕，帥氣表示會再努力！
蘇志燮來台送黃金！謙虛喊：小心意而已
蘇志燮今晚在遊戲環節透露，自己每次拍完戲都會準備禮物送給劇組，送過項鍊、手環、戒指，其中最受歡迎的就是黃金，因此這次來台灣也特別準備了一份，打算送給幸運粉絲，還謙虛的說：「雖然沒有很貴重，只是小小的心意而已。」不過男神的禮物可不是這麼容易拿到，必須先接受7道題目的考驗，他只要答對其中5題，才能把黃金送出去。
遊戲開始後，蘇志燮一路過關斬將，卻在其中一道題目卡關，坦承：「我真的不知道……」台下粉絲趕緊救援，異口同聲大喊「A」，他半信半疑地問：「真的嗎？」沒想到答案還真的是A，讓他驚訝追問大家怎麼知道，台下竟然有人回答「Chat GPT」，蘇志燮聽完忍不住笑說：「你們查得很快！」最後順利答對5題，讓粉絲成功拿到抽黃金的機會。遊戲過程中，主持人還開玩笑問他以後會不會送房子，蘇志燮沒有直接拒絕，反而笑回：「我會拍更多作品的……」讓全場笑翻。
接著進入最刺激的抽獎環節，蘇志燮親自抽出坐在「6樓包廂B31排43號」的粉絲，還貼心提醒：「你慢慢下來。」幸運兒Jessica走上台後，緊張到摀住嘴巴，直呼：「我快哭了！」她也趁著難得近距離見到偶像的機會，向出道30年的蘇志燮告白：「雖然你出道30年，但還是請你記得台灣粉絲，也希望你常常來看我們，拜託了！」
蘇志燮親手將裝有黃金牌的禮盒送給Jessica，盒內還附上一段韓文感謝詞：「謝謝你們歡迎我來，也謝謝你記得我，蘇志燮敬上。」上面甚至刻上11月7日今天的日期；最好還擁抱粉絲、親暱的搭著她的肩膀護送下台，超級寵粉。
原本只是開心送禮，但Jessica的一番話卻讓男神感動不已，他坦言：「粉絲這樣跟我說這句話之後，我心裡也哽咽了一下。」接著承諾：「我唯一能夠報答的，就是拍好作品再回來！」
蘇志燮每拍完一部劇就會送黃金！300工作人員1人1公克
其實蘇志燮送黃金並非單純炫富，先前拍完Netflix《無赦之仇》時，他就曾送給演員與工作人員黃金，更透露自己送禮的原因，是希望大家萬一將來遇到經濟困難，至少還能把黃金賣掉應急，他當時還笑說，以前送禮常被誤以為是廠商贊助，但其實都是自己掏錢買的，「黃金又沒有贊助。」直到今年6月拍完《金特務：本色回歸》後，他再度送包含演員、工作人員在內的300名夥伴1人1公克黃金，暖舉掀起話題。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇志燮今晚在遊戲環節透露，自己每次拍完戲都會準備禮物送給劇組，送過項鍊、手環、戒指，其中最受歡迎的就是黃金，因此這次來台灣也特別準備了一份，打算送給幸運粉絲，還謙虛的說：「雖然沒有很貴重，只是小小的心意而已。」不過男神的禮物可不是這麼容易拿到，必須先接受7道題目的考驗，他只要答對其中5題，才能把黃金送出去。
遊戲開始後，蘇志燮一路過關斬將，卻在其中一道題目卡關，坦承：「我真的不知道……」台下粉絲趕緊救援，異口同聲大喊「A」，他半信半疑地問：「真的嗎？」沒想到答案還真的是A，讓他驚訝追問大家怎麼知道，台下竟然有人回答「Chat GPT」，蘇志燮聽完忍不住笑說：「你們查得很快！」最後順利答對5題，讓粉絲成功拿到抽黃金的機會。遊戲過程中，主持人還開玩笑問他以後會不會送房子，蘇志燮沒有直接拒絕，反而笑回：「我會拍更多作品的……」讓全場笑翻。
接著進入最刺激的抽獎環節，蘇志燮親自抽出坐在「6樓包廂B31排43號」的粉絲，還貼心提醒：「你慢慢下來。」幸運兒Jessica走上台後，緊張到摀住嘴巴，直呼：「我快哭了！」她也趁著難得近距離見到偶像的機會，向出道30年的蘇志燮告白：「雖然你出道30年，但還是請你記得台灣粉絲，也希望你常常來看我們，拜託了！」
蘇志燮親手將裝有黃金牌的禮盒送給Jessica，盒內還附上一段韓文感謝詞：「謝謝你們歡迎我來，也謝謝你記得我，蘇志燮敬上。」上面甚至刻上11月7日今天的日期；最好還擁抱粉絲、親暱的搭著她的肩膀護送下台，超級寵粉。
原本只是開心送禮，但Jessica的一番話卻讓男神感動不已，他坦言：「粉絲這樣跟我說這句話之後，我心裡也哽咽了一下。」接著承諾：「我唯一能夠報答的，就是拍好作品再回來！」
蘇志燮每拍完一部劇就會送黃金！300工作人員1人1公克
其實蘇志燮送黃金並非單純炫富，先前拍完Netflix《無赦之仇》時，他就曾送給演員與工作人員黃金，更透露自己送禮的原因，是希望大家萬一將來遇到經濟困難，至少還能把黃金賣掉應急，他當時還笑說，以前送禮常被誤以為是廠商贊助，但其實都是自己掏錢買的，「黃金又沒有贊助。」直到今年6月拍完《金特務：本色回歸》後，他再度送包含演員、工作人員在內的300名夥伴1人1公克黃金，暖舉掀起話題。