我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 柯志恩與蔣萬安隨後一同在支持者簇擁中大進場，短短100公尺路就走了8分鐘。（圖／翻攝畫面）

▲ 柯志恩和「弟弟」蔣萬安一點都不怕，因為背後有所有支持者做最強大的靠山。（圖／翻攝畫面）

國民黨高雄市長候選人柯志恩7日在旗山體育場舉辦「旗開得勝-大旗美勝利大會」，現場湧入2萬名支持者，整場國旗、飄帶飛舞，氣氛相當熱鬧。民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安、前立法院長、柯志恩競選總部主委王金平皆到場站台，民進黨創黨元老、前立法委員許國泰也現身助講，藍白重量級政治人物齊聚旗美，展現團結力挺柯志恩、翻轉高雄的決心。值得一提的是，柯志恩日前推出的台語競選主題曲《我們都在》，MV上線不到48小時，社群平台觀看次數已逼近200萬，創作者兼主唱的朱康老師今天也特別首度登台獻唱，溫暖歌聲搭配背景電視牆重現柯志恩四年來深耕高雄的種種畫面，讓支持者們深受感動。黃國昌致詞時也特別表示，朱康老師是民眾黨及創黨主席柯文哲的鐵粉，過去為民眾黨創作許多歌曲，如今願意為柯志恩寫下如此溫暖的《我們都在》，自己聽了也相當感動。黃國昌表示，今天站在這裡支持柯志恩，不只是為了藍白合作，更是因為要支持一位「善良、正直、充滿愛心」的市長候選人，他與柯志恩2016年同期進入國會，雖然分屬不同政黨，卻能為共同價值並肩努力。高雄市長選戰一定全力力挺柯志恩。王金平致詞提到，前高雄市長韓國瑜當初透過鳳山、旗山、岡山「三山造勢」掀起韓流，如今柯志恩已完成鳳山、岡山造勢，今天旗山這場更是「三山造勢」最圓滿的一場。王金平指出，高雄讓民進黨執政近30年，現在應該換黨做做看；四年前外界認為柯志恩「不堪一擊」，但她這四年來沒有離開高雄，走遍38區、一步一腳印蹲點，如今捲土重來，就是希望再次得到市民支持。他強調，高雄長期面臨污染、環境破壞、人口流失及城鄉差距等問題，柯志恩若當選市長，將推動縣市平等發展，並以教育博士的專業，打造高雄成為高科技城市與教育之都，讓高雄子弟具備國際視野與競爭力。許國泰也現身助講，他表示，自己願意遠從桃園來站台，是因為柯志恩提出的教育政策深深打動他。許國泰強調，選舉應該選擇一個「心中有愛」的人，呼籲鄉親支持柯志恩，還給高雄未來40年的願景。柯志恩與蔣萬安隨後一同在支持者簇擁中大進場，短短100公尺路就走了8分鐘。蔣萬安表示，柯志恩專業、理性且有責任感，兩人在立法院並肩作戰多年，柯志恩對每項議題都做足功課、願意傾聽不同意見，因為她知道政治人物的責任不是製造對立，而是提出解方。蔣萬安指出，四年前柯志恩參選高雄市長時，自己十分佩服她的勇氣，且讓他更敬佩的是，選舉結束後，柯志恩對高雄的關心從未停下，反而持續走訪各區、傾聽民眾對產業、交通、醫療等各種需求。「一時的熱情並不難，最難的是長期的堅持，這就是柯志恩。」蔣萬安強調，人民需要的是能面對問題、實在做事的政治人物，未來若柯志恩當選高雄市長，台北也將與高雄深化合作，攜手打造「北高連線」，共創雙贏。柯志恩致詞時表示，自己過去四年走遍高雄38區，聽見地方最真實的聲音；高雄雖然科技產業發達，卻不是每一個人的口袋都賺得飽，因此高雄需要一位新的市長、新的期待。她強調，自己在辯論會上所說的每一句話，都是替高雄市民發聲，「不是我會講話，是我要幫大家發聲」，即使對手背後有龐大的資源與支持，她和「弟弟」蔣萬安一點都不怕，因為背後有所有支持者做最強大的靠山。柯志恩指出，大旗美地區是高雄最好的後花園，東九區的每一區，都有豐富的觀光與發展潛力，但高雄縣市合併16年來，地方資源分配仍不均衡。她承諾，若當選高雄市長，上任第一個月將成立「高高平等辦公室」，針對交通、醫療、觀光等問題逐一改善，讓高雄東九區被全國、全世界看見。最後，柯志恩表示，四年前自己輸過、但從來沒有離開高雄。如今再一次站在旗山，面對勝選最後一哩路，她要請所有支持者一起堅持到最後，「1128請大家讓我們勝利！」現場也拋出象徵勝利的黃色彩帶，支持者揮舞旗幟、齊聲高喊「高雄的市長柯志恩」、「台北安可」等口號，將現場氣氛推向最高潮。